Come si scrive Mauro Icardi in cinese? Se proprio non volete affidarvi agli scherzi del traduttore online allora conviene attendere qualche ora oppure andare direttamente sul sito dell'Inter. Il tifoso curioso vi troverà le magliette in tiratura limitata del capitano, di Lautaro Martinez e di Radja Nainggolan con indicati i loro nomi scritti con lo stile calligrafico proprio del Paese orientale. Solo un'iniziativa di marketing? No, in realtà si tratta di una casacca speciale che la squadra indosserà in occasione della gara di campionato con il Bologna (domenica 3 febbraio, ore 18) in onore del Capodanno cinese. Le celebrazioni per l'anno del Maiale inizieranno martedì 5 febbraio e i nerazzurri – sotto l'egida di Suning – andranno in campo con la divisa autorizzata per l'evento.

Si tratta della prima di una serie di iniziative dedicate ai sostenitori che fanno il tifo per l'Inter al di là della Grande Muraglia – come si evince dal comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società -. Messaggi e contenuti video con protagonisti diversi giocatori nerazzurri serviranno a scandire la passione per i nerazzurri.