E' durata poco, anzi pochissimo la delusione in casa Juventus per il mancato affondo di mercato per Pellegri. Troppo alte le cifre messe sul tavolo dal Monaco che si è assicurato le prestazioni del classe 2001 con buona pace del Genoa e dei bianconeri. A far dimenticare in fretta però l'ormai ex rossoblu alla Vecchia Signora ci ha pensato un altro ragazzo "terribile" del nostro calcio ovvero Moise Kean. Il ragazzo di proprietà della Juve, in prestito al Verona, ha segnato una doppietta in casa della Fiorentina. Rendimento in crescendo per il classe 2000, come la sua valutazione di mercato che a fine stagione potrebbe essere superiore a quella di Pellegri.

Kean, rendimento positivo al Verona. La Juventus sorride.

Un avvio di stagione tra alti e bassi quello di Kean fisiologico per un ragazzo che il prossimo 28 febbraio spegnerà sulla torta 18 candeline. Il rendimento però del ragazzo è in crescita e i due gol segnati alla Fiorentina ne sono la dimostrazione. 4 le reti complessive in 17 uscite, con la strategia della Juve di girarlo in prestito all'Hellas che si è rivelata azzeccata dopo il rinnovo contrattuale che gli permetterà alla maggiore età di incassare circa 200mila euro a stagione. Una cifra destinata ad aumentare e non poco.

Quante richieste sul calciomercato per Kean.

Nel frattempo il suo agente Mino Raiola continua a prendere nota delle tantissime pretendenti per il suo gioiellino. La Juventus, che come evidenziato da Calciomercato.com nella scorsa estate ha rifiutato 7-8 milioni di euro da due club olandesi, dovrà resistere ad altre offensive provenienti dalla Premier. Un vero e proprio muro quello alzato dai bianconeri che potrebbero aprire per il prestito, mentre il valore del cartellino del ragazzo continua ad aumentare.

Quanto vale Kean, potenzialmente più di Pellegri.

Appuntamento dunque a giugno per parlare del futuro di Kean che potrebbe essere ulteriormente blindato. Quello che è certo è che ora il suo valore per i bianconeri è di circa 20-25 milioni, ed è destinato ad aumentare soprattutto in caso di ulteriori prestazioni positive e gol. A fine stagione dunque Kean potrebbe valere più di 30 milioni di euro. Il sorpasso a Pellegri, acquistato dal Monaco per circa 31 milioni di euro più bonus è dietro l'angolo e la Juventus non può che sorridere.