Una beffa di mercato, capita anche ai migliori. E' successo anche alla Juventus che fino a ieri pomeriggio aveva in pugno il sì di Pietro Pellegri poi è arrivato il Monaco che con ‘pacco di soldi' messo sul tavolo del Genoa ha avuto argomenti più convincenti della ‘vecchia signora'. E allora il ragazzo di 16 anni che in Serie A finora ha fatto da comparsa ha cambiato idea: al freddo di Torino ha preferito il clima mite del Principato, al furore agonistico del campionato italiano – che non ti lascia il tempo di crescere nemmeno se sei ancora un adolescente alla ricerca di sé stesso – ha preferito la tranquillità della Ligue 1 e di un club che offre l'opportunità di soggiornare nella quiete di Montecarlo con uno stipendio da 1 milione di euro a stagione (a salire) per i prossimi cinque, quando ne avrà 21 e magari varrà più del doppio della somma investita dai francesi per strapparlo ai bianconeri.

Tra i minorenni più pagati di sempre. Pellegri compirà 17 anni il prossimo 17 marzo e, a suo modo, ha già bruciato le tappe e scritto la storia: ha eguagliato il record di Amadei quale più giovane esordiente in serie A a 15 anni e 280 giorni il 22 dicembre 2016 in Torino-Genoa; in Serie A ha segnato 3 gol (9 presenze, 351 minuti giocati), il primo lo realizzò nella gara di Totti, in quell'Olimpico gonfio di commozione per il capitano che ammainava la bandiera la rete dell'attaccante del Genoa fu come il rimmel che sbava sul viso trascinato dalle lacrime; gli altri 2 sono arrivati contro la Lazio all'inizio della stagione attuale poi più nulla. Pietro tornò dietro le quinte, a rimetterlo al centro della scena è la trattativa tra Grifone, Juventus e Monaco che fa di lui uno dei calciatori minorenni più pagati nella storia. Davanti a lui c'è Vinicius, fenomeno brasiliano di 17 anni pagato 45 milioni dal Real Madrid.

Le cifre. Sembrava tutto fatto tra liguri e Juventus, l'intesa era stata trovata sulla base di 10 milioni più altri 10 da ripartire in una quota fissa e in un’altra variabile. Il Monaco ha chiamato banco e fatto saltare il tavolo rilanciando tra quota fissa e bonus una cifra di 31 milioni di euro (21 subito, 10 di bonus) più una percentuale su un'eventuale rivendita futura. Impossibile per il Genoa dire di no e impossibile per la Juve pareggiare l'offerta dei francesi. Impossibile rinunciare anche per il ragazzo che, conti alla mano, metterà in tasca 2 euro al minuto, 123 in un'ora, poco meno di 3 mila al giorno (2975), 20.825 a settimana, 83 mila e rotti al mese. Mica male per un giovanotto.