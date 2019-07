Dopo Klopp, anche Guardiola dice che a calcio si gioca troppo. I giocatori non hanno realmente mai la possibilità di fermarsi e di riposarsi. Il Manchester City è volato in Asia con una squadra priva di alcuni elementi importanti che sono stati impegnati in alcune manifestazioni importante con le rispettive nazionali, come il portiere Ederson e il talento Mahrez.

Guardiola lancia l'allarme

Da Hong Kong l'allenatore del Manchester City ha parlato di Mahrez, che la scorsa settimana ha vinto la Coppa d'Africa con l'Algeria e da poco è in vacanza, il suo break sarà ridotto, la Premier League inizia il 10 agosto. Guardiola lancia un allarme, i calendari sono folli, se si continua così i giocatori ‘esploderanno' perché non potranno tenere questi ritmi. Il riposo è fondamentale.

Alcuni arriveranno il 29 o 30 luglio, altri il 3-4 agosto. Ho lasciato loro una certa libertà perché non voglio che tornino se non stanno ancora bene, se sono stanchi e non hanno ancora recuperato da una stagione dura. Mentre noi stiamo preparando la prossima stagione, Riyad ha appena finito quella passata. E' un calendario folle e finiremo con l'uccidere i nostri giocatori, non si può andare avanti cosi' ancora a lungo. I calciatori hanno bisogno di respirare, riposare, di dare maggiore qualità ai tornei che disputano.

Il poker del City

Come dare torto a Guardiola. Il Manchester City lo scorso anno ha vinto la Community Shield, nel mese di agosto, la Coppa di Lega, a febbraio, e in un maggio stellare Premier League e FA Cup. In Champions League il City si è fermato ai quarti. Ciò significa che, oltre a piazzare un poker di successi, la squadra guidata dal tecnico catalano ha disputato 61 partite, ne ha vinte 51, pareggiate 4 e perse 6. Sono tutti nazionali i calciatori del City, Ederson il 7 luglio ha vinto la Copa America, Mahrez il 19 di questo mese la Coppa d'Africa. Tra poco entrambi saranno già a disposizione di Guardiola, che si giocherà la Comunity Shield contro il Liverpool e poi inizieranno la Premier League.