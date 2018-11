L'avventura di Mimmo Di Carlo, terzo tecnico stagionale sulla panchina del Chievo Verona è iniziata nel migliore dei modi. La squadra clivense è riuscita ad uscire indenne dal San Paolo di Napoli, con uno 0-0 che permette ai gialloblu raggiungere quota 1 in classifica (dopo la partenza ad handicap con la penalizzazione di 3 punti). Grande soddisfazione anche per Sergio Pellissier, schierato dal 1′ dal nuovo mister, e tornato nel post-partita sulla gestione Ventura

Lo sfogo di Pellissier contro Ventura

L'esperto bomber classe 1979 del Chievo dopo lo 0-0 contro il Napoli, è tornato a parlare della gestione Ventura. Impossibile non partire da quanto accaduto dopo le dimissioni a sorpresa dell'ex ct con il durissimo sfogo di Pellissier su Instagram nei suoi confronti ("non c’è mai fine al peggio le dimissioni di un mister che dal primo momento che è arrivato se ne voleva gi° andare. Pazzesco!!! In 22 stagioni da professionista pensavo di aver visto tutto ma sono costretto ad ammettere che c’è sempre qualcosa di nuovo… Chi ama questa squadra non la può abbandonare solamente perché le cose vanno male, non è così che si fa, non fate come Ventura, si vince e si perde insieme come deve essere in una squadra. Mai mollare fino alla fine").

Pellissier, dopo Napoli-Chievo 0-0 nuova stoccata a Ventura

Ai microfoni di Sky Sport, Sergio Pellissier ha parlato nuovamente di quell'episodio social che ha fatto molto discutere due settimane or sono: "Io ho solo scritto quello che pensavo. Andare via in quel momento è stata una cosa triste, qui c’è gente che non ha mai mollato". Nessun rimpianto dunque da parte del "senatore" dello spogliatoio gialloblu che ha dimostrato di apprezzare la scelta della società di affidarsi a Di Carlo.

Perché Ventura non andava bene per il Chievo, il parere di Pellissier

Entrando nello specifico, Pellissier ha spiegato a suo parere quello che è andato storto con l'ex commissario tecnico, spiegando le necessità del Chievo: "Ventura è uno degli allenatori che fa giocare meglio le proprie squadre, ma aveva preso il ko contro l’Atalanta come una sconfitta personale e invece qui al Chievo abbiamo sempre ragionato di collettivo. Non dipendiamo da un giocatore o da un allenatore. Il calcio di Ventura è molto complicato, serviva tempo per applicarlo, ma noi non ne avevamo".