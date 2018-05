Ci ha messo poco Lorenzo Pellegrini a diventare uno dei principali obiettivi di calciomercato in Italia e all'estero. Le doti e i margini di crescita del classe 1996 della Roma hanno stregato in primis la Juventus, ma anche mezza Premier League, senza dimenticare il Barcellona pronto per un restyling del proprio centrocampo. Quale sarà dunque il suo futuro? Lascerà o meno i giallorossi nella sessione di calciomercato che infiammerà l'estate? Al momento la priorità del talentuoso calciatore è quella di rimanere in terra capitolina, anche se la Juve ha manifestato la volontà di pagare la sua clausola rescissoria.

Pellegrini nelle ultime notizie di calciomercato della Juventus

Al momento, come riportato da "La Stampa", il club che sembra maggiormente intenzionato a fare un tentativo per Pellegrini è la Juventus. Con l'arrivo di Emre Can, e con la posizione di Marchisio, Khedira e Sturaro in bilico i bianconeri hanno visto in Pellegrini un possibile rinforzo di qualità per il futuro. Il calciatore si è reso protagonista di un'ottima stagione con la casacca della Roma, motivo per cui varrebbe l'investimento della società di corso Galileo Ferraris.

Quanto vale sul mercato Lorenzo Pellegrini e la clausola rescissoria

I bianconeri sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto con la Roma di Lorenzo Pellegrini, in scadenza nel 2022. La clausola stessa è aumentata da 25 a 31 milioni di euro, avendo l'ex Sassuolo collezionato 27 partite con almeno un tempo in campo. Una cifra assolutamente alla portata della Juventus che avrebbe messo a disposizione dei suoi uomini mercato un budget da 230 milioni di euro.

in foto: Doti e numeri della stagione di Pellegrini (foto Whoscored.com)

Pellegrini vuole restare alla Roma, la situazione

Tra il dire e il fare però, come evidenziato da Calciomercato.it, c'è la volontà del ragazzo che è chiara. Pellegrini vuole rimanere in giallorosso, club a cui è molto legato e che gli permetterebbe di giocare con continuità anche nella prossima stagione, grazie alla presenza in panchina del suo mentore Di Francesco. Per confermare il tutto però il calciatore e il suo entourage sono in attesa di un incontro con i vertici del club per valutare tutti gli aspetti, e disporre di garanzie tecniche con la possibilità di giovare di un ritocco dell'ingaggio che attualmente si aggira sul milione di euro. Anche la clausola rescissoria potrebbe essere eventualmente aumentata con buona pace della Juventus.

Cosa farà la Roma con Pellegrini sul mercato

La prima mossa di calciomercato dunque toccherà alla Roma che sembra intenzionata a puntare con decisione su Pellegrini. Se uno tra Strootman e Nainggolan dovesse essere sacrificato, ecco allora che la società capitolina potrebbe decidere di blindare il giovane nazionale azzurro, che rappresenterebbe anche un importante investimento per il futuro. Ogni nodo sarà comunque sciolto nell'incontro che andrà in scena probabilmente dopo gli impegni con l'Italia