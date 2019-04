Momenti di grande paura, seppur indiretti, per un altro giocatore del Paris Saint Germain. Perché il figlio e la zia di Thiago Silva sono stati aggrediti e derubati da due uomini che a bordo di una motocicletta dopo averli assaliti sono andati via con un bottino importante, perché hanno rubato un orologio di grande valore alla donna. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per figlio e zia di Thiago Silva, che però di sicuro hanno vissuto momenti di terrore.

Disavventura per figlio e zia di Thiago Silva

Una zia dell’ex difensore brasiliano del Milan stava accompagnando il figlio di Thiago Silva a Creteil, dove il piccolo avrebbe dovuto giocare una partita di calcio, quando due uomini armati hanno bloccato, aggredito e derubato i familiari di Thiago Silva. I malviventi sono andati via con un orgoglio Gucci dal grande valore. La notizia è stata diffusa da ‘AS’ che ha parlato anche della denuncia fatta da Isabella, la moglie del giocatore del Paris Saint Germain, che ha detto: “La sensazione che predomina è l’insicurezza, non abbiamo mai rifiutato nessuna foto o autografo ai tifosi, speriamo che la polizia possa trovare i ladri”.

I furti ai giocatori del Paris Saint Germain

Thiago Silva aveva già subito un furto importante, a fine dicembre, quando nell’abitazione al 16esimo arrondissement i ladri andarono via da casa sua con un bottino da un milione di euro, solo l’orgoglio sottratto ne valeva 600mila. Ma dei furti li hanno subiti anche Kurzawa, lo scorso marzo, l’attaccante Chupo-Moting, bottino di 600mila euro per i ladri, e lo scorso anno Emery, che era l’allenatore del Paris Saint Germain. Il club per cercare di prevenire questi furti ha assunto dei vigilantes che presidiano gli appartamenti di tutti i calciatori della squadra che si è ancora una volta aggiudicato il titolo in Ligue 1.