Davide Lippi, figlio del commisario tecnico campione del mondo nel 2006 Marcello, è stato aggredito sotto casa da tre rapinatori che hanno cercato di strappargli il Rolex a Milano. Secondo quanto riportato da Repubblica, uno dei tre lo ha minacciato con queste parole: "Ti ammazzo". Lo spiacevole episodio è successo intorno alle 19.43 in zona Chinatown, dove Lippi, procuratore di diversi giocatori importanti, è stato avvicinato da persone con il volto coperto da caschi che lo avrebbero preso a calci e pugni e poi sono fuggiti. Il procuratore, stando al suo racconto, è riuscito a fuggire e trovare rifugio nei box condominiali della palazzina in zona Sempione in cui abita. I tre aggressori si sarebbero quindi allontanati a bordo di due scooter.

Al momento non è chiaro il movente dell’aggressione: potrebbe trattarsi, sempre secondo le prime ipotesi, di una tentata rapina o di un atto intimidatorio legato all’attività nel mondo del calcio di Lippi. I carabinieri della compagnia Duomo stanno indagando sull'accaduto.