Il mercato di gennaio ufficialmente ancora non è iniziato, anche se la Fiorentina ha già annunciato l’acquisto del colombiano Luis Muriel. Ma c’è già che pensa alla campagna estiva. Davide Lippi, figlio del grande Marcello tecnico campione del mondo nel 2006, che è un apprezzato procuratore sportivo in un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’ si è sbilanciato sul futuro del Real Madrid e del Manchester United, guidati da due ex glorie che a fine anno dovrebbero andare via.

Quali saranno gli allenatori di Real e Manchester United per Lippi

Davide Lippi crede che nonostante le rassicurazioni di Florentino Perez il tecnico Solari a fine stagione lascerà il Real Madrid e ritiene che il suo erede sarà Antonio Conte, e pensa che Solskjaer sia destinato a essere ‘solo’ un traghettatore dello United: “Secondo me Antonio Conte allenerà il Real Madrid, mentre penso che Pochettino lascerà il Tottenham a fine stagione e si trasferirà al Manchester United”.

Paquetà è il nuovo Hamsik

Lippi è convinto che Higuain non lascerà il Milan nel mercato invernale, secondo il procuratore non ci sarà lo scambio con Morata, e ha fatto i complimenti a Leonardo che ha puntato su Lucas Paquetà, ventunenne preso dal Flamengo che potrebbe ripercorrere la carriera di Hamsik:

Higuain? Il Milan non penso lo ceda. Mi sembra difficile pensare che un affare così importante possa essere messo in piedi in così poco tempo. Il Milan è stato bravo a comprare Paquetà. Lavorando in Italia può diventare una grande mezzala sinistra, alla Hamsik.

Marcello Lippi non tornerà in Italia

Lippi junior ha parlato anche del futuro del padre che sta per disputare la Coppa d’Asia con la nazionale cinese, che lascerà al termine della manifestazione.Marcello Lippi non tornerà su una panchina italiana, ma l’ex Juve vuole continuare ad allenare: “A fine gennaio dopo la Coppa d’Asia, si prenderà una bella vacanza. Ma vuole continuare ad allenare e allenerà, magari una Nazionale, un bel progetto all’estero. In Italia sicuramente no, lo sottolineo tre volte”.