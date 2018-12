Nessun caso Cutrone al Milan, nessun problema tra il centravanti e Rino Gattuso. Il giovane bomber intervenuto in occasione della festa del settore giovanile dei rossoneri, ha parlato anche di quanto accaduto in occasione del match di Bologna, con la reazione stupita di fronte alla scelta del suo mister di sostituirlo nel finale. Cutrone ha rivelato di aver chiarito tutto con il Ringhio rossonero con tanto di scuse a lui e al gruppo, per un episodio rientrato dunque immediatamente già negli spogliatoi del Dall'Ara.

Cosa è successo in Bologna-Milan tra Cutrone e Gattuso

Nella fase finale di Bologna-Milan, Gennaro Gattuso ha deciso di sostituire Patrick Cutrone. Fuori il giovane attaccante e dentro Castillejo, con la speranza di garantire maggiore imprevedibilità al suo reparto offensivo. Le telecamere hanno immortalato la reazione sorpresa di Cutrone, con tanto di labiale inequivocabile: "Ma perché devo uscire io?". Una reazione inaspettata quella dell'attaccante che avrebbe voluto proseguire la sua gara. Se Gattuso nel post-partita è stato perentorio: "Il nervosismo di Patrick? Ci faremo una bella chiacchierata", ecco che a distanza di giorni il diretto interessato è tornato a parlare dell'accaduto

Le scuse di Cutrone a Gattuso e al Milan

In occasione dunque della festa del settore giovanile del Milan, Cutrone ha dichiarato: "Non c’è stato nulla di male, anche perché la cosa era finita lì ma non è successo niente di che: so di aver sbagliato, ho chiesto scusa al mister e al gruppo – riporta Milannews.it- Ho già parlato col mister, c’è stato un malinteso: mi ero fatto male e ho detto a Gattuso che stavo bene e mi ha cambiato, ma era finita lì la cosa. Non mi permetterei mai di giudicare le scelte del mister, è una cosa finita lì e non è successo niente. Ho delle colpe e lo so benissimo, ma è normale che un giocatore voglia giocare sempre: poi per come sono fatto io… Volevo dare di più alla squadra e aiutare a vincere la partita, non è stato un gesto fatto in malafede".

La stima per Higuain e il mancato arrivo di Ibrahimovic

Inevitabile per l'attaccante anche una battuta sul momento dell'attacco rossonero, poco felice. Dalla stima per Higuain, al mancato arrivo di Ibrahimovic: "Higuain? Lo stimo tanto perché, oltre ad essere forte in campo, è una bellissima persona ed è sempre positivo: questa è la cosa buona perchè sappiamo quanto è forte, quanto ci può dare e quanto crediamo in lui. Sinceramente non ho mai pensato a un possibile arrivo di Ibrahimovic, ovviamente è un grandissimo giocatore, ma ho sempre pensato ad allenarmi e dare sempre di più. ho mai pensato ad un arrivo di Ibra al Milan”.