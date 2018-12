Il Milan più brutto della stagione si ferma a Bologna, proprio nella giornata in cui avrebbe potuto allungare sulla Lazio e lasciare i biancocelesti a quattro lunghezze. Se è vero che la batosta di Atene è stata tremenda, è altrettanto vero che Romagnoli e compagni hanno però giocato ampiamente sotto le aspettative di tutti: "Abbiamo palleggiato in maniera sterile, dovevamo fare sicuramente meglio – ha spiegato Gattuso a Sky – La nostra è stata una partita mediocre, abbiamo fatto il solletico all'avversario. Centralmente dovevamo fare qualche combinazione in più, serviva questo per vincere".

Il cambio di modulo e lo sfogo di Cutrone

"Contro una squadra che si mette con dieci giocatori dietro la linea della palla è sempre difficile – ha aggiunto il tecnico rossonero – La scelta di levare Cutrone e inserire Castillejo è perché ho cercato di allargare il gioco. Per tanto tempo nella mia gestione abbiamo giocato con il 4-3-3 e si riempiva meglio l’area con interpreti diversi. Bonaventura, ad esempio, si inseriva bene. Il 4-4-2 a volte è di facile lettura per gli avversari. Lo sfogo di Cutrone al momento della sostituzione? Ci sta che chi viene sostituito la può prendere male. L’importante è che finisca lì. In questi giorni, io e Patrick faremo una chiacchierata per il cambio".

Con la Fiorentina senza il centrocampo titolare

Al ritorno in campo, nel prossimo weekend, il Milan affronterà la Fiorentina a San Siro. Un avversario per nulla semplice da sfidare, soprattutto per le assenze degli squalificati Bakayoko e Kessié: il primo espulso, il secondo ammonito ma già diffidato. "Ci mancheranno due giocatori importanti. Abbiamo qualche centrocampista in panchina e ci inventeremo qualcosa – ha concluso Gattuso – Non partiamo sconfitti. Ci teniamo questo punto sapendo che potevamo fare meglio. Abbiamo palleggiato in modo sterile. È difficile quando si gioca con una squadra rinunciataria, lì deve uscire fuori la qualità della squadra".