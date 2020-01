Attivissimo in questi ultimi giorni di mercato il Parma, che dopo aver acquistato il portiere Radu ha chiuso una trattativa con la Juventus per l'attaccante Eric Lanini e soprattutto sta per ufficializzare l'acquisto di Caprari, in uscita dalla Sampdoria e obiettivo di Spal e Sassuolo. Ma non ci sono solo acquisti per i gialloblu, perché Gervinho potrebbe lasciare il Parma, l'ivoriano ha ricevuto una grande offerta da parte dell'Al-Sadd.

Parma molto attivo nel mercato di gennaio: dopo Radu c'è Caprari

La società emiliana ha preso in prestito dal Genoa il portiere Ionit Radu, diventato una riserva dopo l'arrivo di Perin. Radu prende il posto di Sepe, titolare da un anno e mezzo ma che a causa di un infortunio dovrà fermarsi a lungo. Nelle ultime ore di questa sessione di mercato stanno per arrivare due attaccanti: Eric Lanini classe 1994 che nelle ultime stagioni ha giocato con Padova, Imolese e l'Under 23 dei bianconeri, e ora passerà in prestito probabilmente a un club di Serie B. E verrà chiusa la trattativa per Caprari, poco utilizzato da Ranieri che con il 4-4-2 non ha bisogno del calciatore cresciuto nella Roma.

Offerta dell'Al-Sadd per Gervinho

Caprari sarà un elemento in più per l'attacco del Parma, che ha perso Roberto Inglese per tutta la stagione e che ora non dispone nemmeno dell'infortunato Kulusevski. Ma il calciatore della Sampdoria materialmente potrebbe prendere il posto di Gervinho, l'attaccante ivoriano ha ricevuto una grande offerta da parte dell'Al-Sadd, club del Qatar che in panchina ha Xavi. E l'ex giallorosso sta riflettendo su quella proposta, a cui difficilmente sembra poter dire di no. Con il Parma in un anno e mezzo Gervinho ha realizzato 18 gol in 48 partite, alcuni di essi bellissimi, quest'anno ha saltato un paio di partite a causa di infortuni muscolari.