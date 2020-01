Volevo ringraziarvi per l’affetto, il calore e i messaggi che mi avete mandato ❤️ E’ andato tutto bene…intervento riuscito👌🏻 Thanks Dott. Sakari Orava, Lasse Lempainen and all the medical staff for everything. Bobby

A post shared by Roberto Inglese (@robertoingleseofficial) on Jan 23, 2020 at 4:03am PST