Si è conclusa con la proverbiale fumata bianca la trattativa per portare Ionut Radu al Parma. Accordo raggiunto nella giornata odierna tra gli agenti dell'estremo difensore, l'Inter, club proprietario del suo cartellino e il Genoa, ovvero la società in cui il ragazzo ha militato in prestito nella prima parte di stagione prima di essere chiuso da Perin. Radu si trasferirà in Emilia e potrà garantire a mister D'Aversa un'alternativa sul mercato a Sepe, finito ko per un problema muscolare.

Ionut al Parma, operazione di mercato chiusa

Manca solo l'ufficialità e poi Ionut Radu potrà essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Parma. Dopo i contatti dei giorni scorsi, nelle ultime ore l'operazione di mercato è stata chiusa, con l'accordo totale tra gli agenti del portiere rumeno, l'Inter proprietaria del suo cartellino e il Genoa formazione in cui ha militato nella prima parte della stagione. Radu tornato dunque a Milano dopo la conclusione dell'esperienza in Liguria, è pronto a volare in Emilia a titolo temporaneo fino (almeno) al termine della stagione.

Perché Radu ha lasciato il Genoa in anticipo

È stato lo stesso Ionut Radu a spingere per l'addio anticipato al Genoa con cui c'era un accordo di prestito fino a fine stagione. Alla base della separazione la volontà del ragazzo di cambiare aria, dopo la delusione per la perdita del posto da titolare per l'arrivo nella sessione di mercato invernale di Mattia Perin. Radu in questa annata in rossoblu si era messo in mostra, sfoderando un ottimo rendimento e confermandosi uno dei portieri più promettenti del campionato. L'Inter non ha intenzione di liberarsene a titolo definitivo visto che potrebbe essere lui a raccogliere l'eredità di Samir Handanovic.

Radu al Parma dopo l'infortunio di Sepe

Il Parma dunque ha un nuovo portiere su cui contare almeno fino al termine della stagione. Il club emiliano si è fiondato sul mercato dopo i problemi fisici del titolare Sepe, che ha accusato un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra. Ora Radu potrà difendere i pali della squadra di D'Aversa, pronto poi a giocarsi il posto con l'ex Napoli.