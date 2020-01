Le ultime notizie di calciomercato raccontano di un Parma che non ha perso tempo per trovare una valida alternative a Sepe. Alla luce dell'infortunio dell'estremo difensore, i ducali in sede di trattative si sono fiondati su Ionut Radu: il portiere di proprietà dell'Inter e chiuso al Genoa dall'arrivo di Perin, potrebbe presto trasferirsi alla corte di D'Aversa secondo quanto riportato da Sky.

Calciomercato Parma, Radu sostituto dell'infortunato Sepe

Il Parma attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato lo stop di Luigi Sepe, a causa di un dolore all'adduttore della coscia sinistra. Il portiere gialloblu si sottoporrà nelle prossime ore ad accertamenti ma potrebbe essere costretto a restare ai box per un periodo da quantificare. Ecco allora che la società ducale ha subito fatto ricorso al mercato per trovare un possibile sostituto. Il nome più caldo è quello di Ionut Radu, tra i migliori portieri del girone d'andata in Serie A.

Radu, prima il ritorno all'Inter e poi il possibile prestito al Parma nelle ultime di mercato

Secondo quanto riportato da Sky Ionut Radu è vicino al Parma. L'estremo difensore classe 1997 rumeno ha deciso di lasciare il Genoa, club che lo ha prelevato in prestito dall'Inter, società proprietaria del suo cartellino. Il giocatore si è ben disimpegnato nella prima parte di stagione, confermandosi uno dei talenti più cristallini del nostro panorama calcistico. Dopo il ritorno di Perin, Radu ha perso il posto da titolare, finendo ripetutamente in panchina. Una situazione che rende impossibile la prosecuzione della sua avventura in rossoblu. Ecco allora che l'Inter e gli agenti del portiere si sono messi al lavoro per cercare una sistemazione a Radu. L'occasione è arrivata dal Parma che nelle prossime ore potrebbe chiudere per il prestito, garantendosi così un estremo difensore all'altezza di Sepe.