Entusiasmo alle stelle in casa Parma dopo il ritorno in Serie A, terza storica promozione consecutiva. Mentre nella città ducale c'è ancora aria di festa, la proprietà cinese del club è già al lavoro per allestire una squadra che possa ben figurare anche nel massimo campionato calcistico italiano. E nelle ultime ore c'è un nome in particolare che infiamma le fantasie del popolo gialloblu, quello di SuperMario Balotelli.

Balotelli-Parma nelle ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, c'è anche l'attaccante in scadenza di contratto con il Nizza nel mirino di calciomercato del Parma. Balotelli protagonista di due stagioni molto positive con i rossoneri di Francia culminate nel ritorno in Nazionale sotto la nuova gestione Mancini, è pronto per una nuova avventura professionale. Tanti i club interessati alle sue prestazioni, anche in patria per il ragazzo che sembra maturato e non poco anche grazie alla paternità. Ecco allora che oltre al Napoli, anche il neopromosso Parma ha messo nel mirino Balotelli sognando un ritorno ai fasti del passato.

Le cifre della possibile operazione Balotelli-Parma

L'operazione non è sicuramente delle più semplici, ma è fattibile anche perché entrambe le parti sarebbero a quanto pare ben predisposte. Balotelli tra pochi giorni sarà svincolato dal Nizza e dunque libero di trovare un'altra squadra a parametro zero. Se il Parma volesse mettere sotto contratto il bomber però dovrebbe fare i conti con una sorta di "clausola" di circa 10 milioni che al momento sembra più un indennizzo nei confronti dell'agente di Balo, Mino Raiola. Un altro ostacolo da superare è quello relativo all'ingaggio con i ducali che sperano di ottenere uno sconto rispetto ai 3-4 milioni richiesti.

Balotelli, nel mirino di calciomercato di diversi club della Serie A

Archiviati gli impegni con la Nazionale a cui Balotelli ovviamente ha dato priorità assoluta, poi sarà tempo per analizzare tutte le offerte arrivate sul mercato. Come anticipato, oltre al Parma potrebbero esserci anche altri club interessati al calciatore. In questo momento se quella legata al Napoli sembra più che altro una suggestione, bisognerà fare attenzione alla Roma a caccia di un'altra punta centrale nelle vesti di alternativa a Dzeko.