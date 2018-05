Il Napoli pensa in grande sul mercato. L'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti ha confermato le ambizioni di una società che vuole provare ad alzare ulteriormente l'asticella. E per farlo dovrà necessariamente operare in maniera massiccia sul calciomercato, in controtendenza rispetto a quanto accaduto nella scorsa estate. Tanti i nomi sulla lista di mercato degli azzurri, tra cui per l'attacco c'è anche quello di Mario Balotelli. Una trattativa non semplice quella per il giocatore tornato con Mancini nel giro della Nazionale e nel mirino di diverse squadre, ma alla portata di un club che dopo l'affare Ancelotti vuole stupire ancora. Nel frattempo i tifosi sognano, anche grazie ad un indizio proveniente dai social network.

in foto: Il Napoli segue Balotelli su Twitter

Balotelli-Napoli, l'indizio di calciomercato viene dai social network

Nelle ultime ore i tifosi del Napoli più attivi e attenti sui social network, alla ricerca di indiscrezioni e conferme di mercato non si sono fatti sfuggire un curioso particolare. Il Napoli attraverso i suoi profili ufficiali Twitter e Instagram ha iniziato a seguire Mario Balotelli. Una situazione curiosa visto che il club azzurro sui social segue esclusivamente giocatori e profili legati alla società nel presente e nel passato, oltre ad altri club. Potrebbe dunque essere questo un indizio di calciomercato per le prossime mosse del nuovo Napoli di Ancelotti?

in foto: Il Napoli segue Balotelli anche su Instagram

Balotelli e le ultime notizie di calciomercato del Napoli

In passato il centravanti ha a più riprese strizzato l'occhio alla possibilità di tornare in Italia e a diversi club tra cui anche il Napoli. Il club azzurro dal canto suo ha dimostrato nelle ultime stagioni di monitorare un calciatore che al Nizza oltre a sfoderare un rendimento in crescendo certificato dai numeri, ha dimostrato anche di essere maturato dal punto di vista psicologico e di essere pronto per un nuovo salto di qualità e magari anche per il ritorno in Serie A.

Le cifre di mercato dell'operazione Balotelli, quanto costerebbe al Napoli

Fino al 30 giugno Balotelli sarà ancora sotto contratto con il Nizza, e quindi sarebbe un interessante acquisto a parametro zero, tuttavia sembra esistere una ‘penale' in caso di cessione. Il club acquirente dovrebbe pagare 10 milioni al Nizza, che sembra più un ‘clausola' pro Raiola, il procuratore del giocatore che sarebbe riuscito ad imporre ancora una volta il proprio potere contrattuale.