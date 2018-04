Impegnato in una lenta risalita dopo il fallimento societario, e in piena corsa per i playoff nel campionato di Serie B, il Parma ha deciso di coinvolgere i propri tifosi con una nuova iniziativa. Come comunicato attraverso il proprio profilo Twitter, la società ducale (finita nelle mani dell'imprenditore cinese Jihang Lizhang e della sua Desports Group) ha reso noto il suo sbarco ufficiale nel mondo degli eSports: i tornei di videogiochi competitivi, diventati ormai un fenomeno di massa.

"Il Parma Calcio è pronto a sbarcare nel mondo degli eSports. Continua ad allenarti, perché il giocatore ufficiale crociato potresti essere proprio tu!". Attraverso il messaggio sul popolare canale social, la società gialloblu ha dunque dichiarato di voler seguire l'esempio di molte altre squadre che hanno aderito a questo nuovo movimento.

Il Parma chiama a raccolta i tifosi

Diventati un fenomeno di massa, ma anche un business in grande crescita (secondo "Calcio e Finanza", in questo anno, potrebbe generare un giro d’affari di 2 miliardi di dollari), i tornei di videogiochi competitivi hanno così coinvolto anche le più grandi società europee. Il tutto grazie anche al traino di due "titoli" come Fifa e Pes, che hanno contribuito ad avvicinare il virtuale al mondo reale e sposato il progetto "Fifa 2.0: la visione per il futuro" del Presidente FIFA Gianni Infantino.

Ora che la crisi è alle spalle, per il Parma calcio è arrivato il momento di continuare ad avvicinare i tifosi. Oltre all'iniziativa eSport, la nobile società ducale (che ha vinto nella sua storia 3 Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa 2, Supercoppa Uefa) sta ora cercando di risollevarsi anche in campo grazie ai progetti della nuova proprietà cinese: "Il Parma risorgerà come un gigante per tornare nel posto che le compete all'interno del calcio italiano – dichiarò Jihang Lizhang – Spero, in un prossimo futuro, di poter festeggiare la Serie A con squadra e tifosi".