Non è uno che le manda a dire Medhi Benatia. Il difensore della Juventus e della nazionale marocchina si è reso protagonista sui social network. Il classe 1987 ha risposto ad un tweet di beIN Sport che sollevava delle perplessità sui giocatori candidati a vincere il trofeo, puntando il dito in particolare sulla presenza tra i finalisti di giocatori come Iwobi e appunto Benatia, e sull'assenza di Kalidou Koulibaly.

Pallone d'Oro africano, tra i finalisti c'è Benatia ma non Koulibaly

Ufficializzati i nomi dei finalisti nella corsa al Pallone d'Oro africano, ovvero il premio riservato al miglior giocatore continentale. Questi i nomi dei giocatori che si contenderanno il titolo ovvero Iwobi (Arsenal), Salah (Liverpool), Onana (Ajax), Aubameyang (Arsenal), Mahrez (Manchester City), Mane (Liverpool), Benatia (Juventus), Badri (Esperance Tunisi) e Soliman (Al Ahly). Spicca l'assenza di Kalidou Koulibaly, protagonista di un'annata eccezionale con il Napoli

Koulibaly escluso dai finalisti del Pallone d'Oro è polemica

Un'assenza pesantissima quella di Koulibaly, che oltre a crescere in maniera esponenziale a livello difensivo, si è reso protagonista anche di un gol pesantissimo. Quello nello scontro diretto vinto dal Napoli in casa della Juventus nella scorsa annata, che rilanciò gli azzurri in chiave scudetto. E in quell'occasione il centrale senegalese si rese protagonista di uno stacco imperioso surclassando proprio Medhi Benatia.

Benatia e la risposta su Twitter ai dubbi per l'esclusione di Koulibaly

Ecco allora che sui canali social di beIN Sport, è scattata la polemica. La testata ha pubblicato un articolo con la lista dei finalisti del premio di miglior giocatore africano. Nella frase di accompagnamento le perplessità sulla presenza di Iwobi dell'Arsenal e Benatia della Juventus, e sull'esclusione di Koulibaly, con tanto di faccina "interrogativa". Ecco allora che il difensore marocchino non ha perso tempo per rispondere, in maniera provocatoria: "C'è qualcosa che non comprendete?". Senza ottenere alcuna risposta.