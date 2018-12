Non è solo il premio di France Football a far discutere. Dopo le polemiche per il trofeo consegnato a Luka Modric, anche il Pallone d'Oro africano è destinato a far parlare di se. La CAF (la confederazione del calcio africano), ha infatti diramato la lista dei dieci giocatori in corsa per il prestigioso riconoscimento: una "short List" che non prevede clamorosamente Kalidou Koulibaly: difensore senegalese del Napoli, inserito precedentemente nei 34 candidati.

Giudicato da molti uno dei potenziali favoriti per il vittoria finale, il giocatore partenopeo è dunque rimasto fuori dai magnifici dieci, nonostante lo scorso campionato giocato alla grande e le ottime prestazioni in questa prima parte di stagione con la squadra di Carlo Ancelotti. L'unico calciatore a rappresentare il campionato italiano sarà dunque il difensore bianconero Mehdi Benatia.

Gli altri in lizza e la chance per Kessié

In corsa per succedere al campione in carica Mohamed Salah, oltre allo stesso attaccante egiziano del Liverpool, ci sono Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Alex Iwobi, Andre Onana, Anice Badri, Denis Onyango e Walid Soliman. La Serie A è invece presente nella lista dei candidati al premio per il miglior giovane calciatore africano dell'anno. Tra questi c'è infatti anche Frank Kessié, ventiduenne centrocampista ivoriano del Milan, che dovrà vedersela con Achraf Hakimi (20enne terzino destro marocchino del Borussia Dortmund) e Wilfred Ndidi (21enne mediano nigeriano del Leicester).

I due premi patrocinati dalla BBC, verranno consegnati il prossimo 8 gennaio 2019 a Dakar. Nella scorsa edizione dei Caf Awards, il premio andò meritatamente all'attaccante dei "Reds" Mohamed Salah, capace di far la differenza in Premier League, trascinare la squadra di Klopp fino alla finale di Champions League e portare l'Egitto di Cuper ai mondiali.