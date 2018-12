Luka Modric ha vinto il Pallone d'Oro 2018. Pronostici rispettati dunque per il prestigioso premio riservato al miglior calciatore del 2018, con il croato che ha interrotto il duopolio Messi-Ronaldo che si erano divisi il titolo negli ultimi 10 anni. Se CR7 è comunque finito sul secondo gradino del podio, la Pulce ha chiuso al 5° posto alle spalle dei due campioni del mondo francesi Griezmann e Mbappé. Come accaduto però in tutte le edizioni, non sono mancati i voti particolari, di giornalisti che hanno consegnato il loro personale Pallone d'Oro a giocatori tutt'altro che favoriti.

Chi ha votato per il Pallone d'Oro e come sono stati assegnati i punti

A decretare il vincitore del Pallone d'Oro è stato necessario il voto di una giuria composta da giornalisti provenienti da tutto il mondo (a rappresentare l'Italia il volto noto di Sky Paolo Condò). Ogni giurato ha scelto dalla lista dei 30 calciatori finalisti, 5 giocatori ai quali ha assegnato, in ordine di merito dei punteggi (6 al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 al quinto). Sommando tutti i voti (in caso di parità decisivo il maggior numero di "primi posti" in termini di preferenze) è stato così decretato il vincitore ovvero Luka Modric, che ha collezionato 753 preferenze, davanti a Ronaldo (476) e Griezmann (414)

I voti più curiosi per il Pallone d'Oro

Archiviata la cerimonia e consegnato dunque il Pallone d'Oro a Modric, ecco le prime indiscrezioni su quelli che sono stati i voti e le preferenze degli addetti ai lavori, tra i quali non mancano anche scelte curiose. Enrique Wolff, giornalista argentino di ESPN Radio, con grande "obiettività" ha deciso di non premiare Leo Messi: l'argentino è stato posizionato al terzo posto alle spalle di Antoine Griezmann (Le Petit Diable, prima preferenza anche per il corrispondente spagnolo) e di Varane. Addirittura 4° Luka Modric. A proposito di Varane, che alla vigilia veniva considerato tra i favoriti e ha chiuso al 7° posto, è stato considerato come primo dal giornalista del Lussemburgo. Curioso anche il voto del rappresentante del Kirghizistan, che come evidenziato da Fox Sports, ha deciso di dare il massimo dei punti a Thibaut Courtois, ovvero l'estremo difensore della nazionale belga, trasferitosi in estate dal Chelsea al Real Madrid.

I voti per Benzema e Luis Suarez

A proposito di Real Madrid, c'è stato anche chi ha deciso di premiare un centravanti che di certo non ha vissuto una stagione eccezionale, come Karim Benzema. Il voto del corrispondente della Repubblica Centrafricana, è finito dunque alla punta delle merengues che non ha nemmeno partecipato ai Mondiali con la Francia da cui è stato escluso dopo lo scandalo Valbuena. Alle sue spalle Ronaldo e Modric. Un altro centravanti, invece avrebbe meritato il Pallone d'Oro per il giornalista che rappresentava la Somalia, ovvero Luis Suarez. Un giocatore che non si discute, ma che di certo in stagione non ha lasciato il segno come altri colleghi, protagonisti di vittorie in Europa o con la propria nazionale.