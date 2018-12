Il Pallone d’Oro 2018, rispettando tutti i favori della vigilia, è stato assegnato a Luka Modric. Il talentuoso calciatore del Real Madrid ha preceduto sul podio il suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo, e l’attaccante dell’Atletico Madrid e della Francia campione del mondo, Antoine Griezmann. L’affermazione del centrocampista croato nel più importante riconoscimento calcistico a livello personale era parsa abbastanza scontata dopo la fine del campionato del mondo in Russia ma con il passare dei mesi le quotazioni di Luka sembravano essere in ribasso a discapito di calciatori francesi, che la Coppa del Mondo l’hanno alzata a Mosca, e del fuoriclasse portoghese, che tanto ha fatto bene in questi primi mesi con la Juventus. Lionel Messi non è mai stato considerato per i primi tre posti, non ha mai davvero insidiato Modric ed è finito fuori dal podio per la prima volta dopo 10 anni.

Dopo una grandissima annata, che lo ha visto protagonista nella terza Champions League consecutiva e nella cavalcata della Croazia al Mondiale 2018 in Russia, Modric ha vinto grazie a 763 voti, con uno scarto sul secondo di 287 sul fuoriclasse portoghese. Terza posizione per Le Petit Diable con 414 voti. Si tratta del secondo calciatore nato nella zona dei Balcani a vincere il pallone dorato dopo Dejan Savicevic nel 1991, il decimo proveniente dalla zona Est del Vecchio Continente dopo l’ex fantasista del Milan, Andriy Shevchenko, Pavel Nedved, Hristo Stoickov, Igor Belanov, Oleh Blochin, Florian Albert, Josef Masopust e Lev Jasin.

La classifica finale del Pallone d’Oro 2018 maschile

1. Luka Modric (Real Madrid/CRO) 763 voti

2. Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/POR) 476

3. Antonie Griezmann (Atletico Madrid/FRA) 414

4. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/FRA) 347

5. Lionel Messi (Barcellona/ARG) 280

6. Mohamed Salah (Liverpool/EGY) 189

7. Raphael Varane (Real Madrid/FRA) 121

8. Eden Hazard (Chelsea/BEL) 119

9. Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL) 29

10. Harry Kane (Tottenham/ENG) 25

11. N'Golo Kanté (Chelsea/FRA) 24

12. Neymar (Paris Saint-Germain/BRA) 19

13. Luis Suarez (Barcellona/URU) 17

14. Thibaut Courtois (Chelsea-Real Madrid/BEL) 12

15. Paul Pogba (Manchester United/FRA) 9

16. Sergio Aguero (Manchester City/ARG) 7

17. Gareth Bale – Karim Benzema (Real Madrid/WAL-FRA) 6

19. Roberto Firmino (Liverpool/BRA) – Ivan Rakitic (Barcellona/CRO) – Sergio Ramos (Real Madrid/SPA) 4

22. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/FRA) – Sadio Mané (Liverpool/CDI) – Marcelo (Real Madrid/BRA) 3

25. Alisson Becker (Roma-Liverpool/BRA) – Mario Mandzukic (Juventus/CRO) – Jan Oblak (Atletico Madrid/SLO) 2

28. Diego Godin (Atletico Madrid/URU) 1

29. Isco (Real Madrid/SPA) – Hugo Lloris (Tottenham/FRA) 0

Ada Hegerberg Pallone d'Oro 2018 femminile

Hegerberg, Harder, Maroszan: questo è il podio del primo Pallone d'Oro femminile della storia di Francia Football. Ecco la classifica completa dell'edizione 2018.

1. Ada Hegerberg (NOR / Lyon)

2. Pernille Harder (DAN / Wolfsburg)

3. Dzsenifer Maroszan (GER/ Lyon)

4. Marta (BRA/ Orlando)

5. Sam Kerr (AUS / Perth)

6. Lucy Bronze (ENG / Lyon)

7. Amandine Henry (FRA / Lyon) et Wendie Renard (FRA / Lyon)

9. Megan Rapinoe (USA / Seattle)

10. Lindsay Horan (USA / Portland)

11. Lieke Martens (P-B / FC Barcelone)

12. Saki Kumagai (JAP / Lyon)

13. Amel Majri (FRA / Lyon)

14. Fran Kirby (ENG / Chelsea)

15. Christine Sinclair (CAN / Portland)