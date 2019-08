Mattinata movimentata allo Stadio Barbera di Palermo. La Polizia Municipale è intervenuta presso la struttura sportiva di Viale del Fante per effettuare lo sgombero forzato degli uffici. Sono stati dunque sfrattati i dipendenti della vecchia società ancora presenti, per permettere l'insediamento della nuova proprietà del club rosanero, ovvero il gruppo Hera Hora, guidato da Tony Di Piazza e Dario Mirri, aggiudicatosi il bando di acquisizione preparato dal sindaco Leoluca Orlando

Palermo, sgombero forzato allo stadio Barbera: sfrattata la vecchia proprietà

Detto, fatto. Questa mattina è iniziato lo sgombero forzato degli uffici dello stadio Renzo Barbera di Palermo. Gli agenti della Polizia municipale, arrivati sul posto, hanno provveduto a liberare la struttura di Viale del Fante dai dipendenti della vecchia società proprietaria del club rosanero (presenti al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine), per affidare la stessa ai componenti del nuovo gruppo dirigente targato Hera Hora che lo scorso 24 luglio ha vinto il bando di acquisizione della società preparato dal sindaco Leoluca Orlando. Quest'ultimo infatti attraverso il proprio profilo Facebook aveva annunciato: "Dal 1 agosto al “Barbera” ci sarà una nuova società. E se qualcuno proverà ancora una volta a danneggiare il calcio e l’immagine di Palermo se ne assumerà tutte le responsabilità e conseguenze".

Perché è stato ordinato lo sgombero forzato dello stadio Barbera a Palermo

Nella giornata di ieri il Comune, proprietario dei locali, aveva comunicato ufficialmente la notifica dello sgombero dello stadio, avvisando dunque la vecchia proprietà del Palermo calcio targata Tuttolomondo. Il tutto in seguito all'assegnazione alla società Hera Hora Srl guidata da Tony Di Piazza e Dario Mirri, dell’avviso pubblico comunale relativo alla manifestazione di interesse per l’iscrizione della squadra di calcio della città di Palermo al campionato di serie D 2019/2020. Il sindaco Leoluca Orlando con fermezza ha dato dunque ieri via libera allo sgombero, con il Comune che, come riportato da "Mediagol" ha fatto sapere che "i funzionari e i tecnici della Amministrazione comunale stanno procedendo ad inventariare tutto quanto ancora presente all’interno degli uffici e provvederanno oggi stesso alla consegna del terreno di gioco alla società Hera Hora per l’utilizzo da parte della Ssd Palermo calcio". Si precisa che "su disposizione del sindaco un inventario separato e specifico si sta facendo per quanto riguarda trofei, coppe e cimeli storici".