Mentre il suo nome continua ad essere al centro delle polemiche post Inter-Juventus, arrivano buone notizie per Daniele Orsato. L'arbitro di Schio infatti è stato selezionato dalla Fifa per i Mondiali 2018, con i colleghi Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. I 3 saranno inseriti nella lista dei fischietti che opereranno esclusivamente come Var, e dunque non sul terreno di gioco dove a rappresentare l'Italia ci saranno Rocchi e gli assistenti Di Liberatore e Tonolini.

Orsato, Valeri e Irrati selezionati come arbitri Var ai Mondiali

In mattinata dunque è arrivata la comunicazione ufficiale della Fifa sugli arbitri selezionati per operare esclusivamente come Var ai prossimi Mondiali di Russia, quelli in cui la "moviola in campo" farà il suo esordio ufficiale nella competizione iridata. Sono stati scelti dunque per rappresentare l'Italia Massimiliano Irrati, Daniele Orsato e Paolo Valeri che dunque amplieranno la colonia dei fischietti italiani che prenderà parte alla Coppa del Mondo. L'unico arbitro italiano selezionato dalla Fifa per agire in campo (ma all'occorrenza potrebbe essere utilizzato anche per la Var) è Gianluca Rocchi, assieme ai guardalinee Elenito Di Liberatore e Mauro Tonolini.

Orsato e Valeri, dalle polemiche di Inter-Juve ai Mondiali

La designazione della Fifa per i Mondiali 2018 arriva proprio all'indomani di un week-end contraddistinto dalle polemiche in Serie A. Proprio Orsato e Valeri sono stati i protagonisti dell'arbitraggio di Inter-Juventus, con il primo in campo e il secondo addetto al Var. La direzione di gara è stata oggetto di contestazioni da parte dei sostenitori nerazzurri che hanno puntato il dito sull'espulsione di Vecino (in cui è stato decisivo il Var) e il secondo giallo non sventolato a Pjanic.

Perché Orsato, Valeri e Irrati sono stati selezionati per Russia 2018

La scelta della Fifa e di Collina, recentemente contestato dalla Juventus in occasione della sconfitta contro il Real, è destinata a far discutere. La scelta di Irrati, Orato e Valeri, così come quella di tutti gli altri arbitri che lavoreranno in Russia sulla moviola in campo è stata giustificata così sul sito ufficiale del massimo organo calcistico internazionale: "Sono stati selezionati sulla base dell'esperienza acquisita al VAR nelle competizioni delle rispettive federazioni e confederazioni, in aggiunta a una soddisfacente partecipazione ai diversi seminari preparatori e ai test in competizioni FIFA, in cui hanno migliorato la loro conoscenza e abilità usando il sistema Var".