Il Paris Saint Germain vuole davvero Allan e molto presto potrebbe esserci un incontro tra i dirigenti del club francese e il presidente del Napoli che si trova già nella capitale francese. In ballo ci sarebbe anche una ricchissima sponsorizzazione per il club partenopeo. E c’è chi parla di un incontro imminente tra De Laurentiis e il rappresentante di un fondo sovrano del Qatar.

De Laurentiis e l’incontro con il fondo sovrano del Qatar

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda sulle frequenze di Radio CRC Targato Italia, ci sarebbero dei passi in avanti del Paris Saint Germain nella trattativa per il brasiliano Allan. De Laurentiis nella sua giornata parigina potrebbe incontrare degli esponenti del fondo sovrano del Qatar che vorrebbero entrare anche loro nel mondo del calcio, o comprando squadre medio piccole o lavorando come sponsor di club di livello medio-alto, come il Napoli. E per questo nella trattativa per Allan potrebbero entrare marchi importanti come Qatar Airways. Con sullo sfondo sempre il brasiliano, che potrebbe essere già ceduto a gennaio o passare al Paris la prossima estate.

La trattativa del Paris Saint Germain per Allan

Noto è l’interesse del Paris Saint Germain per Allan, che per il Napoli è incedibile. I francesi avrebbero offerto 80 milioni di euro, poi divenuti 100 per il brasiliano. De Laurentiis inizia a vacillare, la cifra è davvero importante. Mentre al calciatore è stato proposto un quadriennale da 8 milioni netti a stagione. Nelle ultime ore i francesi sembravano aver fatto qualche passo in avanti. Il Napoli potrebbe investire una parte dei guadagni, dell’eventuale cessione, su Barella, espressamente richiesto da Ancelotti. E il Cagliari, per non rimanere scoperto, si è cautelato prendendo l’uruguagio Christian Oliva.