Aurelio De Laurentiis vola a Parigi per motivi di lavoro, il Cagliari con blitz di calciomercato acquista l’urugagio Oliva e tratta con il Boca Nandez. Due eventi che non hanno nulla in comune, apparentemente. Perché forse un legame c’è. Il presidente del Napoli in Francia potrebbe incontrare i dirigenti del Paris Saint Germain, che non hanno mollato la presa per Allan, e che vogliono prelevare già in questa sessione di mercato può andare. E se il Napoli perderà il brasiliano potrebbe tuffarsi subito su Barella e forse per questo il Cagliari ha già preso un centrocampista.

L’offerta del Paris Saint Germain per Allan

Il PSG da tempo è sulle tracce del brasiliano, Rabiot che a fine stagione, a costo zero, passerà al Barcellona, e Allan potrebbe essere il suo sostituto. L’offerta da 80 milioni di euro è stata respinta, poi sembra che al Napoli ne sia arrivata un’altra da 100 milioni di euro. Adesso il Paris è tornato alla carica, dopo l’infortunio alla caviglia di Verratti, che ne avrà per qualche settimana. Il viaggio di De Laurentiis a Parigi dà il là a suggestioni di mercato.

Il Napoli pensa a Barella

Gli 80 milioni che servono per far partite la trattativa (cifra che il PSG potrebbe raggiungere, aggirando le disposizioni del Fair Play Finanziario proponendo al Napoli un contatto di sponsorizzazione pluriennale legato al Qatar) fanno comunque gola al Napoli che potrebbe reinvestirne una parte puntando subito su Nicolò Barella, valutato dal Cagliari 50 milioni di euro.

E il Cagliari prende Oliva dal Nacional Montevideo

Già preso Birsa dal Chievo, il Cagliari sta provando a rinforzarsi ulteriormente nel mercato di gennaio. L’obiettivo principale è rappresentato da Nandez del Boca Juniors, intanto è sbarcato Christian Oliva del Nacional di Montevideo. Oliva è stato acquistato, pare per 5 milioni di euro, ha ventidue anni e molto presto dovrebbe effettuare le visite mediche, somiglia molto a Barella e chissà se da subito prenderà il suo posto.