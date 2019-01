Il Paris Saint Germain evidentemente ha preso male la sconfitta subita nei quarti di finale di Coppa di Lega contro il Guingamp del giovane Thuram. Perché, a distanza di pochi giorni, al Parco dei Principi, Neymar e compagni si sono ‘vendicati’ hanno vinto addirittura per 9 a 0. Triplette di Cavani e Mbappé. Doppietta per O’Ney. Ma alla gioia per questo rotondissimo successo fa da contraltare l’infortunio subito da Verratti, che si è fatto male alla caviglia e ora è in ospedale, dove effettuerà gli esami strumentali.

Infortunio per Marco Verratti in PSG-Guingamp

Il regista del Paris Saint Germain ha lasciato il campo dopo appena 19 minuti a causa di un problema alla caviglia. Il giocatore in panchina è parso davvero affranto, il dolore era molto forte e la paura di un serio infortunio c’è. Verratti è stato subito portato in ospedale, dove effettuerà una risonanza magnetica. Al termine dell’incontro anche il tecnico Tuchel ha parlato del problema alla caviglia dell’azzurro: “Sente molto dolore, siamo molto preoccupati”. Il campionato francese è più che blindato, ma non lontanissima c’è la sfida degli ottavi d’andata di Champions League con il Manchester United.

Lo show del Paris Saint Germain con il Guingamp

Non ce n’è per nessuno in Francia, il PSG è di un livello troppo più alto, ma in pochi pensavano che il match con il Guingamp potesse finire 9-0. Tuchel schiera Dani Alves a metà campo con Verratti e Di Maria, davanti i tre fenomeni. All’11’ è già 1-0, Dani Alves imbecca Neymar che insacca. Nel finale di tempo sugli scudi c’è Mbappé, il ventenne campione del mondo sigla una doppietta. Nella ripresa sale in cattedra Cavani, che firma una tripletta. Segnano pure Mbappé, Neymar e Meunier. Pesantissimo il passivo, il Guingamp esce con le ossa rotte, il PSG festeggia un successo storico, ma teme di perdere per un po’ Verratti.