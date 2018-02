Reduce da un'importante sessione invernale di mercato, Oreste Vigorito si è divertito a rivelare quello che è stato il suo sogno della scorsa estate dopo la straordinaria promozione conquistata dal suo Benevento. Il patron giallorosso, in un'intervista rilasciata a "Rete Sport", ha infatti parlato di una trattativa a sorpresa che aveva progettato di portare avanti durante il mercato estivo.

"Ho pensato di portare Francesco Totti a Benevento – ha confidato il patron del club campano – ma poi ho capito che non era possibile. Magari visto la maglia giallorossa avrebbe accettato. Ci stavo riflettendo ma quando è arrivata la sua decisione di lasciare il calcio giocato ho pensato di rispettarla. E’ una persona trasparente e un grande giocatore: solo chi non ama il calcio poteva pensare di non volere Totti nella propria squadra".

Il Pupone e i Re Magi.

"Credo che se un uomo lascia 40 anni della sua vita, ha il diritto di non sentirsi stuzzicare da nient'altro – ha continuato Vigorito – Inoltre, uno della sua intelligenza e maturità non aveva bisogno di suggerimenti. Io però l’avrei fatto giocare". A poche ore dalla trasferta dell'Olimpico, dove la sua squadra giocherà proprio sotto gli occhi dell'ex bandiera romanista, Vigorito ha poi parlato della delicata trasferta che attende i suoi.

"La Roma è una tra le 4-5 migliori della Serie A e ha un allenatore che stimo molto e che considero tra i migliori – ha continuato il presidente – Inoltre gioca in casa contro l’ultima in classifica. Tutto questo crea uno scenario che non ci dà nessun vantaggio. Però se andiamo sulla scia della partita con il Napoli possiamo rendere la vita dura alla Roma. Ci auguriamo che la famosa stella di Natale che guidò i Re Magi, possa guidare anche noi, non solo verso una buona prestazione, ma verso qualcosa in più".