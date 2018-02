Il Benevento non vuole mollare la Serie A senza lottare. La squadra di Vigorito, dopo una buona prestazione con il Napoli, sta proseguendo la preparazione in vista della sfida dell'Olimpico contro la Roma in programma domenica sera. Il club sannita vorrebbe provare a ripetersi e di muovere la classifica in vista delle gare che potrebbero decidere la lotta salvezza. Sandro e compagni si stanno allenando con intensità sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi che sta plasmando a sua immagine e somiglianza questo "nuova" squadra che è nata dal mercato di gennaio e nelle prossime gare potrebbero essere inseriti nuovi tasselli nello scacchiere.

Esordio con la Roma per Sagna, Tosca e Diabate.

Domenica contro la Roma dovrebbero fare il proprio debutto con la maglia giallorossa Bakary Sagna, Alin Tosca e Cheick Diabate. I sanniti hanno svolto lavoro atletico tra campo e palestra in mattinata e nel pomeriggio gli "Stregoni" sono stati impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche e situazioni di gioco con e senza palla. Pietro Iemmello ha smaltito l'attacco influenzale e si è aggregato al gruppo e quindi sarà a disposizione di Roberto De Zerbi. La sessione di domani si svolgerà nel pomeriggio presso il centro sportivo di Paduli.

Sagna ha scelto il numero 83.

Il terzino francese ha scelto il numero 83, anno della sua nascita, e, come già affermato prima, ha già lavorato con la squadra. Sagna non si è mai fermato in questo periodo di inattività e si è allenato sempre duramente in palestra: lo stato fisico non è affatto negativo, magari gli manca solo il ritmo partita. Domenica a Roma prima chance?

Manganiello arbitrerà Roma-Benevento.

L'arbitro della gara di Roma-Benevento sarà Manganiello della sezione di Pinerolo. Il fischietto piemontese vanta quattro precedenti con i sanniti che sono

9 ottobre 2016: Salernitana – Benevento 2-1

22 maggio 2017: Benevento – Spezia 2-1

4 giugno 2017: Carpi – Benevento 0-0

6 gennaio 2018: Benevento – Sampdoria 3-2

Lo score è postivi per la squadra giallorossa con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima gara del Benevento diretta da Manganiello risale allo scorso 6 gennaio, giorno in cui la truppa di De Zerbi ha ottenuto l'ultimo successo in campionato contro la Sampdoria.