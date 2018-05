Inter-Juventus non finisce mai. Sono passati tre giorni e ancora si continua a parlare ciò ciò che è avvenuto sul rettangolo verde di San Siro dove la squadra bianconera ha vinto all'ultimo minuto per 3-2 grazie ad una rete di Gonzalo Higuain ma non sono passati ancora gli strascichi per gli episodi in cui Orsato si è reso protagonista, sia da una parte che dall'altra. In tanti stanno esprimendo la loro opinione e ieri è stato il turno di Oliviero Toscani, fotografo di fama internazionale e tifoso interista, che interpellato dal programma "La Zanzara" su Radio24 è stato molto pesante nei confronti del club bianconero:

Fossi un giocatore della Juve mi vergognerei, non mi vanterei tanto di vincere così. Infatti nel passato dei grandi campioni se ne sono andati da questa squadra. Mi fanno anche un po’ pena. Devono vincere aiutati, come è successo per la Fiat.

Toscani non si è limitato a parlare quello che è successo sul rettangolo verde dello stadio meneghino ma il fotografo ha paragonato anche l'atteggiamento del club bianconero a una "mentalità mafiosa", che esercita la propria influenza sul mondo arbitrale:

La maglia mi piace, la squadra, i giocatori, mi stanno anche simpatici. Ma la società è così, la mentalità è quella. Però mi fanno pena perché devono vincere così, fossi uno di loro mi vergognerei. Vorrei vincere regolarmente, invece vincono con aiuti esterni.

Le parole del noto fotografo hanno fatto scalpore e la reazione di tifosi bianconeri su Twitter non si è fatta attendere: è probabile che nelle prossime ore si possa scatenare una vera e propria "storm" nei confronti di Toscani.

L'illustrazione che fa discutere

Nelle ultime ore sta circolando sui social un'illustrazione del fumettista arabo Fahad Khashrami che collabora con alcune emittenti televisive arabe per cui realizza anche una serie a fumetti dedicata al calcio. La Juventus non ha preso una posizione ufficiale in merito alle polemiche post gara ma da Torino filtrano malumori per l’accerchiamento mediatico nei confronti del club che si appresta a festeggiare il settimo scudetto consecutivo.