I tifosi del Partick Thistle, formazione che milita nel massimo campionato di calcio scozzese, sperano che a fine stagione il loro bomber Connor Sammon possa avere la nausea della pizza. Il motivo? Una curiosa iniziativa della società in comune accordo con "Pizza Express": ogni gol del centravanti giallorosso sarà infatti premiato proprio con una pizza immediatamente consegnatagli nel post partita.

Ogni gol, una pizza. La curiosa iniziativa in Scozia

Un'iniziativa davvero curiosa quella del Partick Thistle e di Pizza Express. Sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti il club scozzese ha comunicato che il centravanti Connor Sammon sarebbe stato premiato con una gustosa pizza in caso di gol al termine di ogni partita. Un tentativo di prendere i proverbiali "due piccioni con una fava": da un lato tentare di spronare il classe 1986 a cercare la rete con maggiore insistenza, dall'altro quella di garantire pubblicità a Pizza Express.

Sammon segna contro il Dundee e mangia la pizza.

E l'iniziativa ha portato subito fortuna a Sammon che nel match contro il Dundee è riuscito a trovare la via del gol. Una rete purtroppo inutile per il Partick Thistle, sconfitto per 2-1. Subito dopo il match il bomber è stato premiato con una pizza: la consegna è avvenuta praticamente negli spogliatoi come mostrato dal club in una foto pubblicata sui propri canali social.

La pizza nel post-partita fa bene, Ranieri docet.

E la pizza nel post-partita non rappresenta una novità assoluta per i calciatori, anzi. Basti pensare a Claudio Ranieri che nell'annata di grazia culminata con la vittoria della Premier League, dopo ogni vittoria senza subire gol premiava i suoi calciatori offrendo loro pizze e birre. Un modo curioso ma efficace di garantire agli sportivi carboidrati e dunque recupero delle energie.