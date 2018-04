Parole di fuoco nell'intervallo, con un derby che si sta perdendo malissimo, 2-0, sommersi e umiliati dal fraseggio e dai tocchi di palla avversari. E con l'onta di sapere che la sconfitta permetterà agli altri di alzare al cielo il titolo di campione d'Inghilterra. Troppo, per chiunque, figuriamoci per Josè Mourinho uno che di certo non è mai rimasto a guardare le vittorie altrui. Così, lo Special One, a fine primo tempo del derby di Manchester ha preso per il bavero ognuno dei suoi giocatori e ha urlato loro la propria rabbia.

La rivoluzione ‘rossa' nel secondo tempo

Il risultato? Dal 2-0 del primo tempo al 2-3 finale con uno United in crescendo e un City che si è pian piano rimpicciolito fino a scomparire. Forza delle parole pronunciate da Mourinho all'intervallo che hanno svegliato l'orgoglio della sua squadra, in cui – non a caso – è emerso uno dei giocatori da inizio anno più criticati, Paul Pogba autore di una doppietta.

Non siamo un gruppo di pagliacci, non possiamo starcene qui a guardare mentre loro vincono il campionato.

Il sogno trasformatosi in incubo

I giocatori dello United se lo ricorderanno a lungo. E ancora più a lungo quelli di Pep Guardiola visto che il City a fine primo temo si era illuso di avere il derby in tasca e pensava già a come godersi il successo in Premier con una buona manciata di partite in anticipo. E invece, nella ripresa, la gioa si è trasformata in disperazione, il sogno in incubo. Sotto i colpi dello United.

Stagione salvata in 45 minuti

Una trasformazione incredibile, con i red devils che sono tornati in campo letteralmente trasformati riuscendo in una vera e propria impresa: vincere di rimonta e far rimandare la festa al City. Un capolavoro sportivo, di orgoglio e personalità. Tutti elementi che fino al derby erano mancati allo United che ha così in soli 45 minuti dato un senso alla propria stagione.