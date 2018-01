Sinisa Mihajlovic dopo l'esonero dal Torino può consolarsi con l'amore delle sue donne. Dopo i post della moglie Arianna, e della figlia di Virginia, ecco che anche la primogenita del mister serbo è scesa in campo sui social per dedicare un dolce pensiero al papà. Viktorija infatti, ha postato su Instagram una foto in compagna del papà accompagnandola con una frase molto dolce.

Viktorija Mihajlovic, la dedica su Instagram al papà Sinisa.

La figlia maggiore dell'ormai ex allenatore del Torino ha postato su Instagram una foto in compagnia del papà in un ristorante a Fregene. Un abbraccio impreziosito da grandi sorrisi, con Viktorija che ha dedicato una frase dolcissima al papà: "Non hai mai fallito nel farmi sorridere". Boom di like e commenti per lo scatto, soprattutto da parte di tifosi del Torino che hanno speso belle parole per il tecnico che dunque ha lasciato il segno in granata.

in foto: Il post di Viktorija Mihajlovic dedicato al papà su Instagram

La famiglia Mihajlovic unita con Sinisa.

Subito dopo l'esonero dell'allenatore, arrivato a sorpresa nel post-partita del derby di Coppa Italia perso dalla Juventus, le donne di casa Mihajlovic non hanno perso tempo per far sentire la propria vicinanza a Sinisa. La prima a schierarsi è stata la figlia più piccola Virginia che su Instagram ha difeso a spada tratta il padre scrivendo "Hai grinta, carattere. Sei sincero, coraggioso. Ed io sarò sempre orgogliosa di te. Sei grande papà". Poco dopo è stato il turno della moglie del mister Arianna che si è scagliata contro gli insulti razzisti diretti al compagno: "Anche se non lo sei mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l’essere nato in Serbia significhi essere zingaro (così lo ha definito il deputato Corsaro in un tweet che ha scatenato polemiche, ndr)… E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO".