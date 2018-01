Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, ha dedicato al marito – esonerato dal Torino – un messaggio di sostegno e d'incoraggiamento. Non che il tecnico serbo abbia bisogno di essere tutelato ma l'intervento della consorte si spiega soprattutto con la volontà di replicare ai tanti detrattori dell'allenatore che lo hanno messo nel mirino approfittando del momento di disgrazia e – cosa peggiore – rivolgendogli insulti pesanti, razzisti.

Anche se non lo sei – ha scritto la donna in un post pubblicato sul suo profilo Instagram – mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l’essere nato in Serbia significhi essere zingaro… E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO.