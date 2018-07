Tanta incertezza sul suo futuro in chiave calciomercato, ma anche una certezza: Mario Balotelli si sarebbe dovuto presentare in ritiro con il Nizza per il classico raduno di inizio stagione. E invece ecco l'assenza che fa rumore, e che manda su tutte le furie il neoallenatore dei rossoneri Patrick Vieira. Quest'ultimo infatti ha ribadito di non aver ricevuto alcuna comunicazione e giustificazione da parte del giocatore che pur pensando ad un addio al Nizza ha un contratto con il club della Costa Azzurra per un'altra stagione, ovvero fino all'estate 2019.

Nizza, Mario Balotelli non si presenta al raduno della squadra

Se non è una Balotellata, poco ci manca. L'attaccante ritrovatosi nelle ultime due stagioni in maglia rossonera e reduce dal convincente ritorno in azzurro, non si è presentato al raduno di oggi del Nizza sotto la guida del nuovo allenatore Patrick Vieira. Un assenza ingiustificata che in molti hanno letto come un indizio che confermerebbe l'addio praticamente certo del bomber italiano al club della Ligue

Balotelli assente al raduno, Vieira allenatore del Nizza infuriato

A fare chiarezza su quanto accaduto ci ha pensato il nuovo allenatore del Nizza e vecchia conoscenza del calcio italiano Patrick Vieira. Quest'ultimo ha spiegato che nessuno era stato avvisato dell'assenza di Balo e lo ha fatto in maniera perentoria: "Il programma prevedeva che tutti i giocatori fossero qui, purtroppo mancano questi due e cercheremo di capire perché. Balotelli mi ha chiesto un supplemento di vacanze? No, era previsto che oggi fosse qui e così non è".

Perché Balotelli non si è presentato al ritiro del Nizza

Secondo le prime indiscrezioni alla base della mancata presenza di Balotelli nel primo giorno di ritiro del Nizza ci sarebbe un problema legato allo slittamento di alcuni voli internazionali. Un'ipotesi che non sembra convincere particolarmente mister Vieira che ha ribadito in tono perentorio: "Voglio sapere cosa vuole fare perché il mio desiderio è tenere solo i giocatori che vogliono far parte del progetto"

Calciomercato, Balotelli e le ultime notizie sulle trattative

Una situazione che dunque allontana ulteriormente il ragazzo dal Nizza nonostante un contratto di un'altra stagione. Le voci sul futuro di mercato dell’attaccante italiano continuano ad intensificarsi. Se in Ligue 1 su di lui c’è il forte pressing del Marsiglia, attenzione anche alla pista italiana. Le ultime notizie sulle trattative portano al Napoli, il club a cui Supermario è stato proposto a più riprese dal suo agente Mino Raiola. Ancelotti e De Laurentiis ci pensano, per un affare che permetterebbe agli azzurri di poter contare su una nuova prima punta.