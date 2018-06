Mario Balotelli al Napoli. E' questa l'idea di Mino Raiola, il procuratore del centravanti che dopo due ottime stagioni al Nizza è tornato a vestire l'azzurro della Nazionale, ed è pronto ad un cambio di maglia sul calciomercato. Tante le possibili destinazioni all'estero, ma anche in Italia per un ragazzo che al momento si sta godendo le vacanze, ma presto scioglierà i dubbi sul suo futuro. Un futuro che potrebbe essere anche in terra partenopea se arrivasse il via libera di Carlo Ancelotti e del presidente De Laurentiis.

Napoli-Balotelli, le ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato da Il Roma, Mino Raiola procuratore di Mario Balotelli avrebbe proposto nuovamente il suo assistito al Napoli. Dopo la conclusione non positiva della trattativa Areola, altro giocatore assistito dall'agente italiano, adesso è il momento di SuperMario. Quest'ultimo dal canto suo sembra gradire la prospettiva di giocare per Carlo Ancelotti, in una formazione che punterebbe a lottare per lo scudetto e ad arrivare il più lontano possibile in Champions.

Napoli pista concreta di mercato per Balotelli, Ancelotti e De Laurentiis ci pensano

L'ultima parola dunque spetta al tecnico che con il suo sì, spingerebbe il presidente De Laurentiis ad accettare la proposta di Raiola. A quel punto poi bisognerebbe trovare un accordo sulle cifre, che non sarebbe comunque difficile visto che Balo al Nizza ha guadagnato circa 3.5-4 milioni di euro a stagione. Una cifra alla portata degli azzurri che potrebbero inserire anche dei possibili bonus sul rendimento per incentivare il calciatore. Quest'ultimo dal canto suo si gode gli ultimi giorni di vacanza come annunciato a La Gazzetta dello Sport: "Sono in vacanza e ho ancora qualche momento di relax. Tra pochi giorni tornerò a pensare al calcio e al mio futuro. Italia? Un ritorno può essere un’opzione come tante altre. Priorità all’estero o all’Italia? C’è ancora da attendere, al momento non posso dire di più. Ne sapremo di più a breve. Già in programma per settimana prossima, in quel di Montecarlo, l’incontro con Mino".

in foto: Foto Sofascore.com

Nelle trattative dell'ultim'ora di calciomercato del Napoli c'è Meunier

Se Balotelli è un nome caldo per l'attacco, attenzione anche alla corsia destra. In caso di partenza di Hysaj, dietro pagamento di una clausola da 50 milioni di euro, gli azzurri potrebbero cautelarsi con Thomas Meunier come evidenziato dal Corriere dello Sport. E' questo il nome nuovo del calciomercato degli azzurri, un calciatore che ha dimostrato già la sua volontà di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto accade al Psg, e che ben si sta disimpegnando ai Mondiali con il Belgio. E chissà che a sponsorizzare l'operazione non sia proprio quel Mertens compagno di nazionale di un Menieur che ha una valutazione di mercato inferiore ai 20 milioni di euro.