La Juve in campo venerdì sera a Firenze, il Napoli ospita la Lazio il giorno dopo. Il duello a distanza per lo scudetto scollina tra campionato e appuntamento europeo, con le coppe che la prossima settimana accenderanno di nuovo i riflettori su Champions ed Europa League. Tottenham per la squadra di Allegri, la mina vagante Lipsia per la formazione di Sarri: né l'uno né l'altro, però, pensano ai prossimi avversari al di là delle Alpi. L'attenzione è tutta concentrata sulla Serie A, sul calendario che non concede tregua e più ancora sulla necessità di non commettere passi falsi. Si gioca sul filo dell'equilibrio emotivo e dei punti: +1 per i partenopei ma col gap del confronto diretto che per adesso è favorevole alla ‘vecchia signora' (vittoria all'andata con gol di Higuain). Si gioca sul filo degli infortuni e dell'opportunità di dosare le energie con il turnover.

Chi sta meglio, chi peggio? Difficile dirlo: a Torino lamentano lo stop pesante di Matuidi ma c'è un ventaglio di alternative tattiche maggiore rispetto a Napoli che deve fare i conti anche con l'indisponibilità di Milik e Ghoulam (infortunati di lungo corso) tornati solo da poco ad allenarsi col resto del gruppo. E poi quella distorsione alla caviglia – sia pure leggera – riportata da Mertens contro il Benevento ha tolto il fiato e il sonno considerate le scelte ristrette in attacco.

Le buone notizie, però, non mancano nel quartiere generale degli azzurri: al lavoro di gruppo si sono uniti Raul Albiol, Callejon e Mertens che nella giornata di ieri avevano effettuato allenamento differenziato. E tanto basta a dissolvere la grande paura suscitata da quel fallo subito dal belga durante il derby coi sanniti: l'ex Psv dovrebbe essere tranquillamente a disposizione del tecnico per la sfida alla Lazio in programma sabato sera alle 20.45 al San Paolo.