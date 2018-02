Atteso dal ritorno in campo nel derby, che all'andata lo aveva visto protagonista di una straordinaria tripletta, Mauro Icardi sta vivendo un momento davvero particolare. Oltre ai problemi fisici, alle presunte voci di crisi con Wanda Nara e alle solite indiscrezioni di mercato, il capitano dell'Inter è anche in ansia per il futuro nella sua nazionale.

Secondo indiscrezioni rilanciate da "Fox Sport Argentina", il commissario tecnico Jorge Sampaoli avrebbe infatti deciso di non convocare il giocatore dell'Inter per i prossimi Mondiali in Russia e di affidarsi ad Aguero, Higuain e Messi. I motivi di questa clamorosa esclusione sarebbero da ricondurre al rendimento dell'attaccante nerazzurro con la nazionale e al presunto cattivo rapporto che Icardi avrebbe con alcuni giocatori all'interno dello spogliatoio albiceleste.

Il rinnovo con l'Inter.

I rumors rimbalzati dall'Argentina, rischiano dunque di mandare in fumo il sogno dell'attaccante dell'Inter. L'eventuale esclusione, non sarebbe però un problema per quei top club europei pronti a tutto pur di conquistare Icardi. Mentre l'Inter cerca di trovare un'intesa con Wanda Nara per il rinnovo del suo attaccante, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco sono già alla finestra e pronte ad inserirsi in caso di rottura tra l'entourage argentino e la dirigenza milanese.

Il club di Suning vorrebbe estendere il contratto di Icardi oltre il 2021 (attuale scadenza) e portare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro a 200. La società dovrà però fare i conti con le richieste di Wanda Nara: intenzionata a chiedere per il marito un ingaggio annuo intorno agli 8 milioni di euro. Se non si troverà un accordo in tempi brevi, il futuro di Icardi rischia così di diventare il prossimo tormentone del mercato estivo.