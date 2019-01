Tra i calciatori copertina della 20a giornata di Serie A c'è senza dubbio Nicolò Zaniolo. Week-end da incorniciare per il classe 1999 protagonista ancora una volta di una prova super con la Roma contro il Torino, impreziosita da un gol di pregevole fattura. Testa bassa e pedalare per il duttile centrocampista offensivo, che ha approfittato del giorno libero concesso dal tecnico Di Francesco per concedersi una serata di relax in discoteca in compagnia degli amici di sempre.

in foto: https://www.instagram.com/p/Bs23OkOHStz/

Nicolò Zaniolo show in Roma-Torino

Un sabato indimenticabile per Nicolò Zaniolo che in Roma-Torino ha strappato gli applausi di tutto l'Olimpico. Dopo il primo gol segnato in Serie A in occasione della sfida contro il Sassuolo, l'ex Inter ha concesso il bis contro il Torino. Una rete molto bella, mix di talento, furbizia e caparbietà che ha impreziosito una prestazione tutta qualità e quantità con numeri di altissimo livello. E' lui senza dubbio l'immagine della Roma che si sta riscattando dopo un periodo tutt'altro che semplice.

Serata di relax in discoteca per Nicolò Zaniolo

Il giovane talento ha approfittato del giorno libero post Torino concesso dall'allenatore Eusebio Di Francesco, per godersi il meritato relax. Ecco allora la serata in discoteca con altri giovani calciatori, come il compagno Luca Pellegrini, e l'ex romanista Scamacca e amici per trascorrere alcune ore spensierate. I ragazzi si sono ritrovati nel locale "La Suite" nei pressi di Villa Borghese, con Zaniolo che ha ricevuto tantissimi attestati di stima da parte di ammiratori e tifosi

L'umiltà di Zaniolo nelle risposte ai tifosi

Come evidenziato da Gazzetta.it, in tanti hanno immediatamente riconosciuto Nicolò Zaniolo. Quest'ultimo però si è dimostrato molto disponibile rispondendo sempre con grande disponibilità alle richieste di autografi e selfie. Grande umiltà dunque dal parte della stella giallorossa, invitato dai tifosi a rimanere "per sempre alla Roma". In tanti lo hanno definito come un "campione", ma Zaniolo ha dimostrato tutta la sua voglia di mantenere un basso profilo con queste parole: "Ma devo ancora fare tutto. Non ho fatto niente"