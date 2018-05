Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, in un'intervista a Radio Sportiva ha commentato le frasi di Aurelio De Laurentiis sulla lotta scudetto e sugli episodi che, secondo il patron del Napoli, avrebbero sfavorito la sua squadra: "Da parte mia affermazioni del genere non sono meritevoli di nessun commento. C'è la Procura Federale che se vuole valuterà le affermazioni del presidente del Napoli". Il présidente dell'Associazione Italiana Arbitri ha promosso il VAR in tutto e per tutto e ha affermato che il prossimo anno potrebbero esserci ancora meno errori di quanto capitato in questa stagione:

Il bilancio è positivo ed è sotto gli occhi di tutti, tanto che tutti cercano di emularci e vengono a studiare da noi. Se in 5 mesi siamo arrivati questi importanti risultati, credo che il prossimo anno i pochi errori potrebbero essere limati e non dico che si arriverà a 0 errori, ma molto vicino. Ha portato serenità, giustizia e rispetto delle regole.

Nicchi si è soffermato anche sulla decisione di mandare Daniele Orsato ad arbitrare una gara in Qatar dopo le polemiche del post Inter-Juventus e ha minimizzato il tutto rispondendo che era tutto previsto:

Era programmato da tempo che andasse ad arbitrare una partita importante all'estero. Non c'è nessuna punizione né sospensione, ma solo una richiesta che ci era pervenuta dal Qatar e il designatore ha scelto Orsato per questo compito.

De Laurentiis: Ci hanno tolto lo scudetto

Scudetto? Vediamo se vinciamo domenica e la prossima domenica, se succede dirò che ci hanno tolto lo scudetto, potremo dire: ce l'avevamo o no otto punti in più? E allora diremo ‘Strunz' a chi per un motivo o per un altro ha creato sto casino, in maniera tale che lo ‘Strunz' l'anno prossimo non lo faccia più.

Sono queste le parole che ha pronunciato Aurelio De Laurentiis alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro della nuova stagione in merito a ciò che è successo in questa stagione e su alcuni episodi che avrebbero penalizzato la squadra partenopea.