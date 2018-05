Il futuro di Neymar dopo la Coppa del Mondo di Russia non è ancora molto chiaro. La situazione in questo momento è la seguente: il fuoriclasse della Seleçao ha un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2022 e il presidente Al Khelaifi ha ripetutamente affermato che è incedibile. Il nuovo allenatore del club transalpino Tuchel ha avuto un incontro con il brasiliano per spiegare come il suo progetto ruoterà intorno a lui ma il Real Madrid lo ha inserito tra gli obiettivi prioritari per rafforzare la rosa per la prossima stagione, con o senza Cristiano Ronaldo.

Intanto il numero 10 del PSG è un Brasile per preparare il Mondiale 2018 e ha rilasciato un'intervista a ESPN Brasil proprio durante il ritiro che ha destato una certa curiosità. Il giocatore del PSG è tornato a disposizione dopo l'infortunio dello scorso febbraio contro l'Olympique Marsiglia ed è recuperato pienamente per entrare nell'undici di Tite per la prima partita del turno del girone ma, proprio quando meno te lo aspetti, è arrivata la dichiarazione che spiazza tutti:

Ho sempre avuto voglia di lavorare con Guardiola. È diverso, sono arrivato un anno dopo la sua partenza e avrei veramente voluto lavorare con lui.

Queste affermazioni hanno aggiunto ulteriori dubbi su dove Neymar giocherà la prossima stagione. Nonostante Pini Zahavi, l'intermediario che lo ha portato dal Barcellona al PSG, avrebbe già preso contatti con il Real Madrid e ora potrebbe inserirsi anche il Manchester City, che vorrebbe fare il definitivo salto di qualità nella prossima stagione dopo aver vinto il Premier League e la EFL. Neymar sarebbe un rinforzo incredibile per i Citizens e queste dichiarazioni del fenomeno brasiliano non saranno sfuggite di certo a Txiki Begiristain e al diretto interessato Pep Guardiola.