Mentre il suo compagno di squadra Kylian Mbappé veniva premiato come miglior giocatore della Ligue 1, Neymar si godeva una serata di totale relax con una compagnia molto particolare. Il brasiliano, protagonista di un finale di stagione da dimenticare in virtù della squalifica rimediata per una manata ad un tifoso, non si è presentato alla cerimonia degli UNFP Awards del campionato francese, mostrandosi in uno scatto pubblicato su Instagram in compagnia della pop star Rihanna.

Neymar assente alla cerimonia degli UNFP Awards e alla premiazione di Mbappé

Il brasiliano Neymar era uno dei grandi attesi alla cerimonia degli UNFP Awards, ovvero la consegna dei riconoscimenti ai migliori giocatori stagionali del campionato francese. L'attaccante del Paris Saint Germain premiato nella scorsa annata come miglior calciatore non si è però presentato, non assistendo così al trionfo del compagno di squadra Kylian Mbappé che ha messo a segno una doppietta: il giovane bomber autore di 32 gol nella Ligue 1 2018/2019 ha vinto sia il trofeo di miglior giovane, sia quello di miglior calciatore. E Neymar? L'attaccante ha preferito trascorrere la notte parigina ad una festa, immortalando il tutto su Instagram.

Neymar, festa in un locale parigino con Rihanna. La foto finisce su Instagram

La stella della Seleçao però non era da sola. Infatti Neymar ha postato su Instagram una foto in compagnia della celebre pop star Rihanna. Quest'ultima che già in passato aveva ostentato una casacca brasiliana con il nome dell'attaccante, si è lasciata immortalare con lui. O'Ney con tanto di dito indice sulle labbra, a zittire tutti, vicino alla cantante originaria barbadiana definita nella didascalia una "Regina e donna di potere". Inutile sottolineare che lo scatto è diventato virale collezionando più di 2 milioni di like.

Finale di stagione da dimenticare per Neymar

Tempo di relax dunque per Neymar che si è goduto una serata di festa in quel di Parigi e non è ancora dunque tornato in Brasile dove dovrà partecipare alla prossima Coppa America dal 14 giugno al 7 luglio. Seconda parte di stagione a dir poco travagliata per il bomber che dopo aver saltato tantissime partite per infortunio, ha rimediato una squalifica per una manata ad un tifoso in occasione della finale di Coppa di Francia. Due turni di stop e arrivederci alla prossima annata per Neymar che dovrà cercare di fare ancora meglio delle sue prime stagioni con la casacca del Psg.