Tanto forte in campo, quanto destinato a far discutere per i suoi atteggiamenti e le sue scelte discutibili. E' questo il destino di Neymar, che è finito nell'occhio del ciclone in Francia. I tifosi del Paris Saint Germain, oltre a criticare il suo nuovo look, con lunghi rasta biondi, non hanno gradito la vacanza anticipata che O'Ney si è concesso nonostante gli impegni che aspettano i campioni di Francia prima del Natale.

in foto: https://www.instagram.com/p/BrqfryBgB9j/

Neymar fa discutere, vacanze anticipate in Brasile nonostante gli impegni del Psg

Un Neymar dalla folta chioma bionda ha chiesto e ottenuto dal Paris Saint Germain l'anticipo delle vacanze natalizie. Nonostante le gare dei Blues, impegnati contro il Nantes oggi alle ore 21, la stella brasiliana è tornata in Brasile, per godersi le feste con amici e parenti. E non mancano anche gli scatti social che lo ritraggono sorridente mentre si diverte con ex compagni del Santos.

Perché Neymar è volato in anticipo in Brasile

Alla base del sì del Psg ci sarebbe anche un problema fisico all'adduttore per Neymar che dunque non sarebbe sceso in campo comunque nella sfida di campionato. Una situazione però a cui non tutti i tifosi della squadra della Tour Eiffel hanno creduto. Gran parte del popolo Bleus infatti avrebbe gradito la permanenza del giocatore alla corte di Tuchel anche in questi giorni pre-natalizi, dimostrando il suo attaccamento al club evitando il riproporsi di situazioni che già in passato avevano fatto discutere.

I tifosi del Psg contro Neymar

Ecco allora che i tabloid francesi si sono scatenati: basti pensare che France Football, la rivista che organizza il Pallone d'Oro ha lanciato un sondaggio chiedendo ai tifosi un parere sulla scelta di Neymar di tornare in Brasile in anticipo. L'esito delle votazioni online è stato impietoso con il 56% dei votanti che ha scelto di rispondere con un secco NO alla domanda "E' giusto che Neymar vada in vacanza prima rispetto ai compagni".