Neymar di rientro al Barcellona? O sarà il Real Madrid ad avere le prestazioni del brasiliano ‘triste' del Paris Saint Germain? Non si sa, si cercherà di capirlo solamente la prossima estate quando il nome del giocatore potrebbe tornare nelle liste di compravendita visto il poco feeling con Parigi e la Ligue1. Una ipotesi plausibile anche perchè il Paris Saint Germain ha un'altra stella su cui puntare forte: Mbappè.

222 milioni per l'acquisto, molti di più per cederlo

Ma un rientro in Catalogna, che sembrava il più credibile, non sarebbe però così scontato. Quando Neymar venne prelevato dal Barcellona per trasferirsi per 222 milioni al Psg, la società francese non gli avrebbe fatto firmare alcuna clausola rescissoria. Almeno questo è l'ultimo gossip. Un arrivo tormentato dalle critiche per un prezzo esagerato e regole del Fair Play evitate abilmente. Un ritorno (in Spagna) che si preannuncia ancor più ricco di polemiche e rumor.

La clausola che non c'è: il prezzo lo fa il Psg

A rivelarlo, in attesa di conferme o smentita, è Telefoot, secondo il quale al momento di fargli firmare il contratto, il Paris Saint-Germain si sia ben guardato dall'inserire una qualsiasi clausola rescissoria. Per cui se Barça o Real vogliono Neymar, devono bussare alla porta di Al-Khelaifi, il presidente del Psg notoriamente osso duro con cui trattare sul prezzo.

Barça, Real, Premier: chi vuole Neymar dovrà spendere

In pratica, il club francese avrebbe il coltello dalla parte del manico: ha pagato Neymar oltre 200 milioni, per venderlo deciderà lui quale prezzo base dell'asta. Gli acquirenti non mancherebbero, perché oltre ai due big club di Spagna ci sono anche alcuni di Premier pronti alla follia. Fatto sta che non sarà un acquisto a buon mercato o a prezzo concordato: l'asta sarebbe di certo al rialzo e per il Psg la cessione sarebbe solamente una questione di soldi.