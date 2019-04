Perché Neymar è volato a Torino? La presenza della stella brasiliana del Paris Saint Germain in terra piemontese ha stuzzicato la curiosità dei tifosi della Juventus, che sognano un nuovo colpo di calciomercato sensazionale dopo quello che nella scorsa estate ha portato Cristiano Ronaldo in bianconero. Nessuna trattativa e nessuna possibilità di un approdo in Serie A, per O'Ney che si è concesso solo qualche ora di relax in compagnia dell'amico e connazionale Douglas Costa.

Neymar a Torino, i tifosi della Juventus sognano

Nella giornata di ieri Neymar è arrivato a Torino. L'attaccante del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana è arrivato con un jet privato nel capoluogo piemontese intorno alle 14.30. Una breve spedizione per il 27enne destinata a concludersi oggi, alle prime luci dell'alba stando a quanto riportato da Corriere.it. Il tutto approfittando della pausa tra gli allenamenti della formazione transalpina che si è già assicurata il titolo di campione di Francia concludendo la sua avventura in Champions agli ottavi. La notizia dell'arrivo a Torino di Neymar ha stuzzicato la curiosità dei tifosi della Juventus che hanno sognato un nuovo "colpo di calciomercato del secolo" dopo quello legato a Cristiano Ronaldo.

Perché Neymar si trovava a Torino, il mercato non c'entra. Visita all'amico Douglas Costa

Ma perché Neymar ha approfittato di alcune ore di libertà per volare a Torino? Nessuna indiscrezioni di mercato, con le voci su possibili trattative con la Juventus che sono state smentite dalla dirigenza del club bleus che per lui due estati fa ha investito 222 milioni di euro, facendone il giocatore più pagato della storia (37 i milioni d'ingaggio per l'attaccante). Alla base del viaggio torinese di Neymar c'è una visita all'amico e connazionale Douglas Costa che in passato spesso e volentieri si è recato a Parigi per trascorrere alcune ore insieme. La società bianconera dunque non c'entra.

Cosa è successo in Borsa per il titolo della Juventus

D'altronde un colpo Neymar, possibile solo per una cifra vicina a quella investita dal Psg per l'acquisto, è impensabile per la Juventus che dovrebbe garantire al calciatore uno stipendio da almeno 37 milioni di euro a stagione. Il mercato bianconero, sarà sicuramente in grande stile, ma sono da escludere colpi di questa portata, soprattutto dopo l'affaire Ronaldo. Nel frattempo a proposito di cifre, c'è stata una leggera ripresa del titolo in Borsa per la società di corso Galileo Ferraris che ieri ha chiuso a Piazza Affari a +8,2%, portandosi a quota 1,286 euro. Poco prima della chiusura dei listini ci sarebbe stato uno scambio di azioni, circa due milioni. Una situazione scaturita forse anche dalle voci su un possibile nuovo colpo di mercato