Diversi gruppi di tifosi del Newcastle United si sono riuniti per inviare una lettera al proprietario del club, Mike Ashley, chiedendo rinforzi in questa sessione di mercato invernale. Questa sorta di petizione arriva in un momento di instabilità della squadra bianconera, visto che Ashley è alla ricerca di un acquirente per la squadra di cui è proprietario dal 2007: nonostante le offerte che ha ricevuto negli ultimi mesi, la vendita del Newcastle non è ancora stata effettuata e i tifosi gli chiedono di fare uno sforzo economico nella finestra dei trasferimenti per rafforzare la squadra in vista della seconda parte della stagione.

"È un momento critico per la squadra, visto il tuo desiderio di vendere e per la necessità di rafforzare la squadra, come ha insistentemente chiesto Rafa Benítez": questa una delle parti importanti della lettera e i tifosi insistono sul fatto che, se non arrivassero rinforzati le possibilità di retrocedere in Championship sarebbero maggiori e questo danneggerebbe molto il club, oltre a complicare una futura vendita. Questo gruppo di supporter ha sottolineato come il Newcastle è la squadra che ha speso meno nelle ultime tre finestre di mercato e che la cessione di Aleksandar Mitrovic al Fulham ha portato in cassa "soldi che sono disponibili per essere spesi". Viene specificato che "l'eventuale vendita non può servire come scusa per non spendere soldi a gennaio" e che il rischio di retrocessione potrebbe portare via dal club Rafa Benítez: "Crediamo fermamente che Benítez sia l'opzione migliore per far crescere e migliorare questa squadra".

Il Newcastle, in questo momento, è al quindicesimo nella classifica della Premier League con 18 punti in 21 partite, ovvero soltanto due punti sulla zona retrocessione e ieri ha perso in casa contro il Manchester United.