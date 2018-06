Le papere di Loris Karius nella finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool sono state clamorose, il gol regalato a Benzema fa già parte dei più grandi errori della storia del calcio. Le lacrime del portiere tedesco a fine partita hanno fatto il giro del mondo, recentemente il club inglese ha fatto sapere che il giocatore, dopo esseri sottoposto a degli esami, ha scoperto di aver giocato quella finale dopo aver subito un trauma cranico dopo un colpo di Sergio Ramos. Dal ritiro della nazionale tedesca ha voluto provare a rincuorare il numero uno dei Reds Manuel Neuer:

A me e a tutti qui ha pianto il cuore vedendo gli errori di Karius. Fa male a tutti. Abbiamo sofferto con lui, è una situazione difficile. Al suo posto vorrei stare solo perché avrei bisogno di calma intorno a me. La pausa estiva non può fargli bene: dopo un errore si vuole tornare subito in campo per cancellare la brutta figura e dimostrare di essere all’altezza.

Il numero uno del Bayern ha fatto un bell’augurio a Karius dicendo pubblicamente che spera di rivederlo in campo in partite così importanti, come una finale di Champions: “Lui è giovane, può giocare altre finali. Sarebbe stato grave se fosse stata la sua ultima occasione. Spero con tutto il cuore che arrivi ancora a giocare partite così importanti”.

Dopo otto mesi Neuer è tornato a giocare, nell’amichevole persa 2-1 contro l’Austria. Un test fondamentale per il capitano che molto probabilmente scendendo in campo in quell’incontro ha dato le giuste garanzie a Loew e ha conquistato o meglio si è ripreso la maglia da titolare, che nell’ultimo anno era stata sulle spalle di Ter Stegen. Il numero uno del Barcellona sperava di essere lui la prima scelta in Russia, ma ha capito che non è così: