E' stato uno dei colpi sfumati dell'ormai archiviata sessione di calciomercato. Matteo Politano si sarebbe potuto trasferire dal Sassuolo al Napoli che per lui si era spinto ad offrire 29 milioni (28 più 1 di bonus), il prestito di Ounas e l'eventuale cartellino di Farias (da acquistare dal Cagliari per 8 milioni e girare ai neroverdi che avrebbero poi "rimborsato" gli azzurri). Il sì del calciatore però non è bastato ad un'operazione che non è stata chiusa nelle ultime ore di trattative. E' tornato a parlare della stessa nel day after, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo.

La trattativa Napoli-Sassuolo per Politano, il punto di Carnevali.

Queste le parole del dirigente sulla trattativa tra Napoli e Sassuolo per Politano: "Ringrazio il Napoli, ha mostrato interesse per Politano da molti giorni. Significa che abbiamo giocatori ambiti da grandi squadre e il Napoli ha fatto di tutto per acquistarlo. La nostra volontà iniziale era quella di andare avanti col nostro programma, non siamo una società che cede così facilmente giocatori a gennaio e lo abbiamo dimostrato negli anni, con Zaza che era cercato dalla Juve e Defrel chiesto lo scorso anno dalla Roma. Politano, però, aveva questo desiderio e questo ci ha fatto fare delle valutazioni per capire se c'era per noi un'opportunità dal punto di vista tecnico. La richiesta fatta al Napoli non era tanto economica ma tecnica"

Nessuna competizione Juve-Napoli per Politano sul mercato.

L'amministratore delegato ha voluto anche chiarire le indiscrezioni sull'inserimento della Juve nella trattativa, minimizzando i contatti per i bianconeri che non avrebbero fatto offerte concrete per l'esterno offensivo: "Non c'è mai stata competizione fra Napoli e Juve per Politano. La Juve ci ha chiesto solo se avevamo chiuso l'accordo col Napoli, abbiamo risposto di no e che probabilmente non lo avremmo fatto. Ci hanno detto che forse potevano essere interessati, dipendeva dagli esami di Cuadrado, ma non si e' mai parlato di cifre".

Sassuolo scatenato sul mercato, il colpo è Babacar.

E il Sassuolo è stata una delle società più attive sul calciomercato in questa sessione di riparazione. Il fiore all'occhiello è stato sicuramente l'affare Babacar chiuso con la Fiorentina. Ecco come Carnevali ha fatto il punto sulle operazioni di mercato della società neroverde: "Abbiamo speso 19 milioni, di cui dieci per Babacar, sette per il riscatto di Lirola, 500mila per il prestito di Lemos, 1,5 milioni per un giovane della Juve, Tripaldelli, rimasto a Torino". Senza dimenticare il prolungamento del contratto di Matri fino al 2019