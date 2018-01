Una sessione di calciomercato invernale che ha fatto registrare un vero e proprio valzer di bomber sul palcoscenico calcistico internazionale. Sanchez allo United, Aubameyang all'Arsenal, Giroud al Chelsea e Batshuayi al Borussia Dortmund, queste le principali trattative concluse di gennaio. E in Italia? L'unica operazione degna di nota relativa ad attaccanti è quella che ha portato Babacar al Sassuolo e Falcinelli alla Fiorentina. Un affare formalizzato nel segno, ancora una volta di Mino Raiola

Babacar al Sassuolo, operazione di mercato nel segno di Mino Raiola.

L'idea Babacar-Sassuolo si è sviluppata negli ultimi giorni di mercato. Un'operazione tutt'altro che semplice che si è risolta con la fumata bianca grazie a Mino Raiola. Il procuratore ha lavorato a lungo per concludere la trattativa nel migliore dei modi, trattando con entrambi i club quasi ad oltranza. Nella notte tra martedì e mercoledì, proprio l'operato di Raiola ha fatto sì che le parti raggiungessero l'accordo superando l'ostacolo relativo all'ingaggio

in foto: http://www.sassuolocalcio.it/

Gli ostacoli della trattativa per Babacar.

Già perché il principale muro da superare nell'operazione era quello relativo all'ingaggio da 1.4 milioni netti del centravanti da 11 anni alla Fiorentina. Alla fine però il Sassuolo ha deciso di esaudire le richieste di Raiola e del ragazzo pronto a giocarsi in Emilia le sue chance con la voglia di conquistare quella maglia da titolare che in viola ha vestito solo a fasi alterne.

Falcinelli alla Fiorentina, Babacara al Sassuolo. Le cifre.

E per la svolta, fondamentale anche l'inserimento di Falcinelli. Il prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni per l'ex centravanti del Crotone protagonista di una prima parte di stagione non esaltante in neroverde ha di fatto sancito anche l'accordo per Babacar. Per l'attaccante senegalese prestito con obbligo di riscatto fissato secondo indiscrezioni su una cifra di circa 10 milioni di euro.

I comunicati ufficiali del valzer di punte di calciomercato.

L'ufficialità delle due operazioni è arrivata proprio nelle ultime ore prima della chiusura del calciomercato. Questa la nota della Fiorentina sulla cessione di Babacar: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Khouma El Babacar (classe ’93) all’ U.S. Sassuolo Calcio". Ecco invece il comunicato per l'ingaggio di Falcinelli che indosserà la casacca numero 11: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Diego Falcinelli dall’U.S.Sassuolo Calcio. Falcinelli, nato a Marsciano il 26 giugno 1991, nella scorsa stagione ha realizzato 13 reti in 35 partite con la maglia del Crotone, mentre nella prima parte di questa stagione ha disputato 20 partite, realizzando 2 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 11".