Festa grande in casa Arsenal per l'acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang. Un colpo da record per i Gunners che hanno fatto registrare l'affare in entrata più costoso della propria storica, assicurandosi una prima punta di caratura internazionale. Un top player dunque per l'attacco di Wenger che però non potrà fare affidamento sul gabonese in Europa League. Una vera e propria beffa per i londinesi che, alla luce del regolamento Uefa, non potranno schierare Aubameyang nelle prossime partite della seconda competizione continentale.

L'Arsenal non potrà schierare Aubameyang in Europa League.

Già a partire dunque dalla prossima sfida valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League in casa dell'Ostersunds, l'Arsenal non potrà schierare Aubameyang al centro del suo attacco. Il motivo è legato al suo passato e al fatto che la sua precedente squadra, il Borussia Dortmund, che ha disputato la Champions League, si è piazzata terza nel suo girone ed è stata retrocessa in Europa League.

in foto: Foto (https://twitter.com/Arsenal)

Perché Aubameyang non potrà giocare in Europa League con l'Arsenal.

A spiegare il tutto ci ha pensato l'Uefa attraverso una nota ufficiale che cita il regolamento: "A cominciare dalle partite degli ottavi di finale, un club può registrare un massimo di tre nuovi calciatori idonei a giocare le rimanenti partite della competizione in corso. La registrazione deve essere completata al massimo entro il 1 febbraio 2018 (24.00CET). Tale scadenza non può essere estesa".

Aubameyang in campo con il Borussia. Niente EL. Il fatto che il calciatore sia stato schierato dai gialloneri impedisce all'Arsenal di utilizzarlo: "Un calciatore della sopracitata lista dei tre che è stato schierato in una partita di una fase a gironi di una competizione UEFA per club con la maglia di un’altra squadra nell’attuale stagione, può essere eccezionalmente registrato a condizione che il giocatore non sia stato schierato: a) nella stessa competizione da un altro club; oppure b) da un altro club che gioca attualmente nella stessa competizione. Perciò, anche se Aubameyang ha giocato la fase a gironi di UEFA Champions League in questa stagione, il fatto che il Dortmund sia stato trasferito in UEFA Europa League, competizione che disputa anche l'Arsenal, lo rende inutilizzabile da parte dei Gunners.

Aubameyang colpo da record del mercato dell'Arsenal.

Una beffa dunque per l'Arsenal che non potrà contare sul bomber nella competizione continentale. Discorso diverso invece in patria dove Aubameyang potrà giocare. I tifosi potranno dunque applaudire quello che è il colpo più costoso della storia del calciomercato dell'Arsenal. Quasi 64 milioni spesi dai Gunners per strappare la punta al Borussia, e per convincerlo un ingaggio da 10 milioni di euro all'anno. Con la speranza che faccia la differenza oltremanica, mentre per l'Europa bisogna attendere.